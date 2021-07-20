Kanal İstanbul raporunda dikkat çeken detay: Büyük katkı sağlayacak

Yine İstanbul'a kayıtlı nüfusun içerisinden ve İstanbul'un nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerdeki vatandaşlar burada ikamet edecek" denildi. Kanal İstanbul çevresindeki arsaların büyük oranda yabancılara satıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, "294 milyon 263 bin 748 metrekarelik proje alanı içerisinde yabancılara ilişkin 1 milyon 15 bin metrekarelik ana taşınmaz alanı mevcut. Bu miktar yüzde 0.35'e karşılık gelmektedir" tespiti yapıldı.