500 TL bayram harçlığı yeniden gündemde! e-Başvuru ve Açık Kapı ile bayram harçlığı verilecek mi? Başvuru alınıyor mu?
Bayram harçlığı verilecek mi? sorusu, son günlerde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Her sene olduğu gibi bu sene de belirli bir miktar bayram harçlığı verileceği iddia edildi. Bayramlarda emeklilere verilen 1.100 TL tutarındaki ikramiyelerin ödenmesinin ardından bayram harçlığı yeniden gündeme geldi. Söz konusu ödemeler konusunda resmi açıklama geldi. Peki, e-Başvuru ve Açık Kapı ile bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu? 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? İşte merak edilenler...
Bayram harçlığı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Kurban Bayramı Müslümanlar tarafından coşkuyla kutlanıyor. Bayram namazının kılınmasının akabinde kurban ibadeti başladı. Bayram öncesi milyonlarca emekliye yönelik verilen bayram ikramiyesinin yanı sıra bazı iddialar ortaya atılmaya başlandı. Son günlerde sosyal medya üzerinden başvuru aracılığıyla 500 TL bayram harçlığı verileceği iddia edildi. Peki, e-Başvuru ve Açık Kapı ile bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu? 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? İşte haberin detayları...
500 TL BAYRAM HARÇLIĞI VERİLİYOR MU?
Hemen şunu belirtelim ki, e-Başvuru ya da Açık Kapı uygulamaları üzerinden herhangi bir bayram harçlığı ödemesi yapılmıyor. 500 TL bayram harçlığı verildiğine yönelik iddiaların ardından İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
BAKANLIKTAN "BAYRAM HARÇLIĞI" AÇIKLAMASI
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 500 TL bayram harçlığı dağıtıldığı iddialarına yönelik açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
* Bazı sosyal medya mecralarında bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde gayriciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır.
* Bakanlığımız e-Başvuru sistemi vatandaşlarımıza başvurusu ile ilgili belgeleri sistem üzerinden elektronik ortamda da gönderme imkanı sunan son derece önemli hizmettir.
* Bakanlığımızca e-Başvuru ya da Açık Kapı uygulamamız üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir.
* Vatandaşlarımızı yanış yönlendiren bu tür art niyetli paylaşımları yapanlar hakkında siber suçlarla mücadele birimlerimiz gerekli takibi yapmakta olup, ilgililer hakkında gerekli suç duyurusunda bulunulacaktır.
EMNİYET'TEN 'BAYRAM HARÇLIĞI' UYARISI!
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya sitelerinde "E-Devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu" ifadesinin yer aldığı asılsız paylaşımlara karşı vatandaşı uyardı.
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY programının Twitter hesabından yapılan uyarıda, vatandaşlardan sosyal medyada "E-Devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu" ifadesinin bulunduğu ciddiyetsiz ve asılsız paylaşımlara itibar etmemeleri istendi.
SİBERAY'ın paylaşımında, "Bu tür içerikleri kendi hesaplarımızdan paylaşarak dezenformasyona alet olmayalım. Kamu hizmeti sağlanan elektronik ortamları bilgi kirliliğinden uzak tutalım." ifadelerine yer verildi.
BAYRAM İKRAMİYESİ 1.100 TL'YE YÜKSELDİ
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilere verilen bayram ikramiyesi 1.100 TL'ye yükseldi.
İşte emekli ikramiyesi ödeme takvimi:
SSK emeklileri ikramiye tarihi: 13-14 Temmuz
Bağ-Kur emeklileri ikramiye tarihi: 15 Temmuz
Emekli Sandığı emeklileri ikramiye tarihi: 16 Temmuz
YENİ EMEKLİLERE İKRAMİYE VERİLDİ Mİ?
Yeni emekli olanlar da bayram ikramiyesi alabildi. Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koydu.
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- 500 TL bayram harçlığı yeniden gündemde! e-Başvuru ve Açık Kapı ile bayram harçlığı verilecek mi? Başvuru alınıyor mu?
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