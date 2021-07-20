500 TL bayram harçlığı yeniden gündemde! e-Başvuru ve Açık Kapı ile bayram harçlığı verilecek mi? Başvuru alınıyor mu?

Bayram harçlığı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Kurban Bayramı Müslümanlar tarafından coşkuyla kutlanıyor. Bayram namazının kılınmasının akabinde kurban ibadeti başladı. Bayram öncesi milyonlarca emekliye yönelik verilen bayram ikramiyesinin yanı sıra bazı iddialar ortaya atılmaya başlandı. Son günlerde sosyal medya üzerinden başvuru aracılığıyla 500 TL bayram harçlığı verileceği iddia edildi. Peki, e-Başvuru ve Açık Kapı ile bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu? 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? İşte haberin detayları...

500 TL BAYRAM HARÇLIĞI VERİLİYOR MU?

Hemen şunu belirtelim ki, e-Başvuru ya da Açık Kapı uygulamaları üzerinden herhangi bir bayram harçlığı ödemesi yapılmıyor. 500 TL bayram harçlığı verildiğine yönelik iddiaların ardından İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.