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İşini kaybedene devletten dev destek! 2.862 TL yardım

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.07.2021
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İşini kaybedene devletten dev destek! 2.862 TL yardım

Devlet işsizin yanında... İşten kendi istek ve kusuru dışında ayrılanlara ödenen işsizlik maaşı, geçmiş prim sayısına göre 6 aydan başlayıp 10 aya kadar çıkıyor. Son 3 yılda en az 600 gün primleri olan ve son 120 günde de iş akdi devam ederken işten çıkartılanlara işsizlik maaşı ödeniyor. İşte tüm detaylar...

İlave istihdama destekler sürerken, işini kaybedenler için de devreye işsizlik ödeneği giriyor.

İşten kendi istek ve kusuru dışında ayrılanlara ödenen işsizlik maaşı, geçmiş prim sayısına göre 6 aydan başlayıp 10 aya kadar çıkıyor.

Son 3 yılda en az 600 gün primleri olan ve son 120 günde de iş akdi devam ederken işten çıkartılanlara işsizlik maaşı ödeniyor.

Maaşın tutarı brüt ücretin yüzde 40'ı kadar oluyor. Ancak sınırı da bulunuyor.

Asgari ücretli bin 431 lira alırken, en yüksek işsizlik maaşı ise brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Yani 2 bin 862 lira oluyor.

SÜREYİ GEÇİRMEYİN


İşsizlik maaşı için İŞKUR'a doğrudan ya da internet yoluyla başvurmak gerekiyor.

Ancak burada bir süre sınırı bulunuyor. İşten ayrıldıktan sonra 1 ay içinde başvuru gerekiyor.

Bu süre aşıldığı takdirde alınacak maaş süresi de o kadar düşüyor.

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