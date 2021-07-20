Bayram mesaisi hesaplama: 2021 bayramda mesai ücreti ne kadar? Kurban Bayramı'nda çalışanlar kaç para alacak?
Bayramda çalışanlar ne kadar ücret alacak? Kurban Bayramı bu sene 19 Temmuz arefe günü ile birlikte 20-21-22-23 Temmuz'da idrak edilecek. Kurban Bayramı resmi tatil olduğu için bayramda çalışanlar çift ücret alacak. Bayramda mesai yapan vatandaşlar, mesai ücreti hesaplamanın ne kadar ücret alacağını merak ediyor. Peki, 2021 bayramda mesai ücreti ne kadar? Kurban Bayramı'nda çalışanlar kaç para alacak? İşte bayram mesaisi hesaplama...
Bayram mesai ücretleri ne kadar? 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek Kurban Bayramı'nda arefe günü ile birlikte 4,5 gün resmi tatil uygulanıyor. Bu sene 15 Temmuz'un da bayrama yakın olması nedeniyle temmuz ayında 5.5 günlük resmi tatil ortaya çıktı. Resmi tatillerde çalışanlar için ücretlendirme sistemi uygulanıyor. Çalışmak zorunda olan vatandaşlar, bayram mesai ücretlerinin ne kadar olacağını araştırıyor. Peki, 021 bayramda mesai ücreti ne kadar? Kurban Bayramı'nda çalışanlar kaç para alacak? İşte bayram mesaisi hesaplama ve merak edilen her şey...
BAYRAMDA MESAİ ÜCRETİ NE KADAR?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, aylık maaş alarak çalışan bir kişinin toplam brüt ücreti 30 güne bölünerek bir günlük ücret tutarı hesap ediliyor. Çıkan rakam ikiyle çarpılarak bayram çalışmasının ücreti bulunuyor. Yani maaşı 3.000 lira olan bir işçinin günlük yevmiyesi 100 lira olarak hesaplanıyor. Bu işçiye bayramda çalıştığı her gün için 100 liraya ilaveten, ayrıca 100 lira ödeniyor.
Bayramda çalıştığı gün için 100 lira değil, 200 lira alıyor. Eğer bayram günü buna ilaveten mesai de yapmışsa, yani 7.5 saatten fazla çalışmışsa her saat çalışması için de yüzde 50 fazlasıyla ücret ödeniyor. Asgari ücretli bir işçiye 2021 yılı için günlük brüt 119.25 TL, net olarak da 94.20 TL ücret ödenmesi gerekiyor. 15 Temmuz'da ve 4.5 günlük bayram tatilinin tamamında çalışmak zorunda kalan asgari ücretli işçiye, normal ücretine ilave olarak 518.10 TL ücret ödenecek.
FAZLA MESAİ DE ÖDENİR
Bayramlarda yapılan çalışmaların ücreti nakit olarak ödeniyor. Bu çalışmalar yerine izin kullandırma gibi bir uygulama mevzuata aykırı kabul ediliyor. O yüzden çalışan işçilere izin yerine paralarının ödenmesi gerekiyor. bayramda çalışanlar fazladan yevmiye alırken, eğer bir de fazla mesii yapmışlarsa yani haftalık çalışma süresi 45 saati geçerse bu kez ayrıca fazla çalışma ücreti daha alıyorlar.
GAZETECİLERİN ÖDEMESİ FARKLI
Bayramlarda çalışan sektörlerin başında medya geliyor. Gazetecilerin bayramlarda çalışmaları, diğer işçilere göre farklı ücretlendiriliyor. Basın İş Kanunu'nda genel tatil ücreti kavramı bulunmuyor. Bu yüzden de gazetecilerin çalışmaları tatil ücreti olarak değil fazla mesai olarak değerlendiriliyor. Diğer işçiler bayram çalışmalarında tam yevmiye alırken, gazetecilerde bu yevmiye yarım olarak, yani fazla çalışma şeklinde uygulanıyor. Günlük 100 lira yevmiye alan bir işçi bayramda çalışınca 200 lira alırken, gazeteci tam gün çalıştığında 150 lira alıyor. Gazetecide fazla çalışma ücreti saate göre belirleniyor. Dolayısıyla gazeteciler bayram günlerinde ya da resmi tatillerde kaç saat çalışmışlarsa o kadar saat ücretini yüzde 50 fazlasıyla alıyorlar.
İDARİ İZİN ÖZELİ KAPSAMAZ
Bayramlarda kamu çalışanları için verilen idari izinler özel sektörde mesai olarak nitelenmiyor. Eğer işveren kendi inisiyatifiyle tatili uzatırsa bu durumda özel sektör çalışanları da idari izinli sayılıyor.
PARA YERİNE İZİN OLMAZ
Bayramlarda yapılan çalışmaların ücreti para olarak ödeniyor. Bu ödemelerin bir sonraki ücret ile birlikte verilmesi gerekiyor. Bu çalışmalar yerine izin kullandırma gibi bir uygulama mevzuata aykırı kabul ediliyor. O yüzden çalışan işçilere izin yerine paralarının ödenmesi gerekiyor. Bayramda çalışanlar fazladan yevmiye alırken, bir de fazla mesai yapmışlarsa, yani haftalık çalışma süresi 45 saati geçerse bu kez ayrıca fazla çalışma ücreti de alıyorlar. Fazla mesailerin bir mali zorluk yoksa ödenmemesi işçiye haklı fesih ile tazminat alma hakkı da tanıyor. İş Kanunu'nun 24. Maddesi bu hakkı düzenliyor.
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