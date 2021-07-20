Bayram mesaisi hesaplama: 2021 bayramda mesai ücreti ne kadar? Kurban Bayramı'nda çalışanlar kaç para alacak?

Bayram mesai ücretleri ne kadar? 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek Kurban Bayramı'nda arefe günü ile birlikte 4,5 gün resmi tatil uygulanıyor. Bu sene 15 Temmuz'un da bayrama yakın olması nedeniyle temmuz ayında 5.5 günlük resmi tatil ortaya çıktı. Resmi tatillerde çalışanlar için ücretlendirme sistemi uygulanıyor. Çalışmak zorunda olan vatandaşlar, bayram mesai ücretlerinin ne kadar olacağını araştırıyor. Peki, 021 bayramda mesai ücreti ne kadar? Kurban Bayramı'nda çalışanlar kaç para alacak? İşte bayram mesaisi hesaplama ve merak edilen her şey...

BAYRAMDA MESAİ ÜCRETİ NE KADAR?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, aylık maaş alarak çalışan bir kişinin toplam brüt ücreti 30 güne bölünerek bir günlük ücret tutarı hesap ediliyor. Çıkan rakam ikiyle çarpılarak bayram çalışmasının ücreti bulunuyor. Yani maaşı 3.000 lira olan bir işçinin günlük yevmiyesi 100 lira olarak hesaplanıyor. Bu işçiye bayramda çalıştığı her gün için 100 liraya ilaveten, ayrıca 100 lira ödeniyor.