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Memur ve emeklinin yeni zamları belli oluyor! Milyonları ilgilendiriyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.07.2021
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Memur ve emeklinin yeni zamları belli oluyor! Milyonları ilgilendiriyor

Son dakika haberine göre: 6.4 milyon memur ve emekli için zam pazarlığı 2 Ağustos'ta başlıyor. Memur-Sen ve Türkiye Kamu- Sen bu yıl birlikte hareket edecek. Aralarında seyyanen zammın da olduğu ortak talepler, 26 Temmuz'da bakanlığa iletilecek.

Kamudaki 700 binden fazla işçiyi kapsayan 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri devam ederken, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri için de geri sayım başladı.

Memur ve emeklinin yeni zamları belli oluyor! Milyonları ilgilendiriyor

HANGİ TALEPLER VAR?

4.2 milyon memur ve 2.2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı 2 Ağustos'ta yapılacak.

Memur ve emeklinin yeni zamları belli oluyor! Milyonları ilgilendiriyor

Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket etme kararı alan Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen görüşmeler öncesi taleplerini ortaklaşa belirledi.

Memur ve emeklinin yeni zamları belli oluyor! Milyonları ilgilendiriyor

Konfederasyonların ortak talepleri arasında; maaş ve aylıklara oransal zammın yanında, seyyanen zam ve refah payı verilmesi, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ile derece kademe ilerlemesinin önündeki engellerin kaldırılması gibi maddeler yer alıyor.

Memur ve emeklinin yeni zamları belli oluyor! Milyonları ilgilendiriyor

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

MEMUR-SEN ve Türkiye Kamu-Sen ortak taleplerini 26 Temmuz'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunacak.

Memur ve emeklinin yeni zamları belli oluyor! Milyonları ilgilendiriyor

YASAL olarak Ağustos'ta bağıtlanması gereken sözleşme süreci, 2 Ağustos'ta Bakanlık'ın ev sahipliğinde yapılacak ilk toplantıyla resmi olarak başlayacak.

Memur ve emeklinin yeni zamları belli oluyor! Milyonları ilgilendiriyor

SÖZLEŞMENİN genelinde ve hizmet kollarında talep edilen maddelerin görüşülmesiyle ilerleyecek müzakere takvimi, Ağustos'un 3. haftası sona erecek.

Memur ve emeklinin yeni zamları belli oluyor! Milyonları ilgilendiriyor

TARAFLAR arasında bu süreye kadar anlaşma sağlanamaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. 11 kişinden oluşan Hakem Kurulu, sözleşmeye dair nihai kararı verecek.

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