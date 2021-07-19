Memur ve emeklinin yeni zamları belli oluyor! Milyonları ilgilendiriyor
Son dakika haberine göre: 6.4 milyon memur ve emekli için zam pazarlığı 2 Ağustos'ta başlıyor. Memur-Sen ve Türkiye Kamu- Sen bu yıl birlikte hareket edecek. Aralarında seyyanen zammın da olduğu ortak talepler, 26 Temmuz'da bakanlığa iletilecek.
Kamudaki 700 binden fazla işçiyi kapsayan 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri devam ederken, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri için de geri sayım başladı.
HANGİ TALEPLER VAR?
4.2 milyon memur ve 2.2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı 2 Ağustos'ta yapılacak.
Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket etme kararı alan Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen görüşmeler öncesi taleplerini ortaklaşa belirledi.
Konfederasyonların ortak talepleri arasında; maaş ve aylıklara oransal zammın yanında, seyyanen zam ve refah payı verilmesi, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ile derece kademe ilerlemesinin önündeki engellerin kaldırılması gibi maddeler yer alıyor.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
MEMUR-SEN ve Türkiye Kamu-Sen ortak taleplerini 26 Temmuz'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunacak.
YASAL olarak Ağustos'ta bağıtlanması gereken sözleşme süreci, 2 Ağustos'ta Bakanlık'ın ev sahipliğinde yapılacak ilk toplantıyla resmi olarak başlayacak.
SÖZLEŞMENİN genelinde ve hizmet kollarında talep edilen maddelerin görüşülmesiyle ilerleyecek müzakere takvimi, Ağustos'un 3. haftası sona erecek.
TARAFLAR arasında bu süreye kadar anlaşma sağlanamaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. 11 kişinden oluşan Hakem Kurulu, sözleşmeye dair nihai kararı verecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Arefe günü noterler açık mı? 19 Temmuz (bugün) noterler açık mı? İşte çalışma saatleri...
- Kurban Bayramı için tekbir ne zaman başlar, alınır? Kurban Bayramı'nda tekbir hangi aşamada getirilir?
- Terviye günü ibadetleri neler? Terviye namazı ne zaman, nasıl kılınır? İşte detayları...
- Arefe günü kutlama mesajları 2021: En güzel, anlamlı, dualı Kurban Bayramı arefesi resimli mesajları ve sözleri...
- Arefe Günü marketler açık mı, kapalı mı? 19 Temmuz'da A101, BİM, ŞOK ve Migros çalışacak mı?
- Arefe Günü berber ve kuaförler açık mı? 19 Temmuz yarın berberler çalışıyor mu?
- Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2021? SSK, SGK ve Bağkur emekli maaş farkları yattı mı?
- Sıfır araba fiyatları tarumar etti! Cep yakıyor, satan bin pişman! Citroen, Dacia, Fiat, Ford fiyatları...
- Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor! Hesaplara en az 518 TL yatırılıyor! 4.5 günlük resmi tatil sonrasında...
- 1.108 TL ödeme yapılacak! 4D'li taşeron ve kamu işçileri için kritik tarih! Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?
- Kargolar yarın çalışıyor mu? Aras, Yurtiçi, MNG, PTT kargo arefe günü açık mı, kapalı mı? İşte çalışma saatleri...
- Ve son dakika açıklandı! 1100 TL bayram parası ne zaman yatacak? Kurban Bayramı pandemi destek parası yatacak mı?