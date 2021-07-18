Ve son dakika açıklandı! 1100 TL bayram parası ne zaman yatacak? Kurban Bayramı pandemi destek parası yatacak mı?
1100 TL bayram parası ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde ihtiyaç sahibi ailelerin hesabına ödemeler yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu ile ilgili detaylar açıklandı. Kurban Bayramı'nda ödemelerin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. İşte, 1100 TL bayram parası ne zaman yatacak? Kurban Bayramı pandemi destek parası yatacak mı?
1100 TL bayram parası ne zaman yatacak? Kurban Bayramı pandemi destek parası yatacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ülkemizde 2020 Mart ayında görülmeye başlayan koronavirüs salgını sürecinde ihtiyaç sahibi ailelere ödeme yapılıyor. Faz 1 ve Faz 2 kapsamında milyonlarca haneye ödemelerin yapılmasının ardından Faz 3 süreci başlamıştı. e-Devlet sistemi üzerinden devam eden başvuru sürecinin ardından gözler ödemelere çevrildi. İşte, 1100 TL bayram parası ne zaman yatacak? Kurban Bayramı pandemi destek parası yatacak mı?
PANDEMİ PARASI NE ZAMAN YATACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardımlarda kullanılacak kaynağın Kurban Bayramı öncesi ulaştırılması için gerekli hazırlıkların yapıldığını aktardı.
Yanık, şunları kaydetti:
"Kurban Bayramı öncesinde de ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 183 milyon lira aktardık. Aktardığımız 183 milyon liranın ihtiyaç sahiplerine hızlı bir şekilde ulaştırılması için SYD Vakıflarımız titiz bir çalışma yürütüyor. Sahada ihtiyaç sahiplerine desteklerin ulaştırılması için büyük özveriyle çalışan 1003 SYD Vakfımızdaki çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."
Bakan Yanık, Kurban Bayramı öncesi temel gereksinimlerini karşılayamayan ailelere destek olmak için hanelerin hassasiyetle tespit edildiğini bildirdi.
SOSYAL DESTEK FAZ-3 BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
ASHB tarafından Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınıyor. T.C. Kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek.
BAŞVURU SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.
1100 TL YARDIM ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILIYOR?
1100 TL pandemi yardım başvuru sırasında IBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. IBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.
BAŞVURULARDA GELİR KISTASI ŞARTI YOK
Başvurularda herhangi bir gelir kıstası şartı bulunmuyor. Ancak e-Devlet üzerinden açılan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu bölümünde, başvurucunun iş ve sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen su, gaz ve elektrik faturası bedelleri ile banka ve birikim bilgilerine ilişkin kapsamlı sorular yöneltiliyor.
Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
* Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
* 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
* 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
* Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
* İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
* İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
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