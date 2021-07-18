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TOGG Gebze'de montajı yapılan ilk gövdeyi paylaştı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.07.2021 Güncelleme Tarihi: 18.07.2021
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TOGG Gebze'de montajı yapılan ilk gövdeyi paylaştı

Son dakika haberi... Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik Tesisi'nde yerli araç çalışmaları devam ederken, otomobilin montajından ilk görüntü paylaşıldı.

Yerli otomobilin üretiminden ilk görüntüler ortaya çıktı. Yerli otomobilin üretim tesisinde çalışmalar son sürat devam ediyor.

TOGG'dan yapılan paylaşımda son duruma ilişkin bilgiler verildi.

TOGG Gemlik Tesisi'nde üretim ve montaj hatlarının kurulmasıyla 2022'nin son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesi hedefleniyor.

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