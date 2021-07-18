TOGG Gebze'de montajı yapılan ilk gövdeyi paylaştı
Son dakika haberi... Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik Tesisi'nde yerli araç çalışmaları devam ederken, otomobilin montajından ilk görüntü paylaşıldı.
Yerli otomobilin üretiminden ilk görüntüler ortaya çıktı. Yerli otomobilin üretim tesisinde çalışmalar son sürat devam ediyor.
TOGG'dan yapılan paylaşımda son duruma ilişkin bilgiler verildi.
Tamamı ülkemizde üretilen parçalarla Gebze'de montajı yapılan ilk gövdemiz.— Türkiye'nin Otomobili (@TOGG2022) July 18, 2021
Bizi izlemeye devam edin 😉 pic.twitter.com/hbLdit1htO
TOGG Gemlik Tesisi'nde üretim ve montaj hatlarının kurulmasıyla 2022'nin son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesi hedefleniyor.