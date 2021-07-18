Devlet vatandaşın yanında: 2.397 TL nakdi yardım!
Devlet, vatandaşına destek olmaya devam ediyor. Yaşlıya 763 TL'lik sosyal yardımın yanı sıra vatandaşlara 2.397 TL nakdi yardım yapılıyor. Devletin ihtiyacı olan vatandaşlara yaptığı sosyal ödemelere Temmuz ayı ile birlikte zam yapıldı. Zamlı ödemeler bayramdan önce hesaplara geçti. İşte detaylar...
İhtiyacı olanlara devlet 'yardım eli'ni uzatıyor. Temmuz ayı ile birlikte bazı desteklerin tutarı yükseldi.
YAŞLIYA 763 TL:
Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş 763,67 liradan 828,21 liraya yükseldi.
Bu destek için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başına düşen gelir 852,53 liradan az ise başvurulabiliyor.
EVDE BAKIMA 1.797 TL:
Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan evde bakım desteği bin 797 liraya çıktı. Bu destek için hane içinde kişi başı gelirin bin 705 liradan az olması gerekiyor.
ENGELLİYE 991 TL:
Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 609,61 liradan 661,13 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 914,41 liradan 991,69 liraya yükseldi. Bu aylıktan sosyal güvencesi olmayanlar yararlanıyor.
ENGELLİ YAKININA 661 TL:
18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ödenen aylık 609,61 liradan 661,13 liraya çıktı.
2.397 TL NAKDİ YARDIM:
Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan bin 657 liralık düzenli nakdi yardım bin 797 liraya çıktı.
HASTAYA 1.819 TL:
Hafif Silikozis aylığı (% 15-34) bin 428, orta Silikozis aylığı (% 35-54) bin 632, ağır Silikozis aylığı (% 55 ve üzeri) bin 819 lira oldu.
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