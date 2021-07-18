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Bağ-Kur'luya emeklilik imkanı! 1.234 TL öderseniz...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.07.2021
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Bağ-Kur'luya emeklilik imkanı! 1.234 TL öderseniz...

Emekli olmak için hesap yapanlar dikkat! Daha önce dondurulan prim gününe ihtiyacınız varsa, bu haber sizin için.1 Kasım’a kadar başvurup ödeme yapan, avantajlı şekilde bu primlerine kavuşacak. Vefat eden Bağ-Kur'luların yakınları da dul ve yetim aylığı içni ihya başvurusu yapabilecek. Bu şekilde hak sahipleri, ölüm aylığı bağlatabilecek. İşte emekli olmak isteyenleri yakından ilgilendiren imkan...

Emeklilik için daha önce dondurulan prim günlerine ihtiyacı olan Bağ-Kur'lulara, bunları avantajlı şekilde ihya (canlandırma) etmeleri için tanınan imkan sürüyor.

1 Temmuz'da başlayan başvuru süresi, 1 Kasım'da sona erecek.

Bu tarihler arasında Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuranlar, dondurulan günlerinin tamamını daha az ödemeyle yeniden kullanabilecek.

Burada hesaplanan borcun tamamının da ilk taksit ödeme döneminde yani 1 Kasım'a kadar yapılması zorunluluğu var.

NASIL HESAPLANIYOR?
Bağ-Kur'lular normalde dondurulan sigortalılık süresini, bugünkü değeri üzerinden (aylık bin 234 lira) ödeyerek kazanabiliyor.

Bu düzenlemeye göre ihya edilecek primlerde ise borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınacak ve sadece enflasyon farkı ile güncelleme yapılacak.

İhya ödemelerinde Yİ-ÜFE'de herhangi bir indirim uygulanmayacak. İhya işlemi yapanlar, eğer şartları sağlıyorsa hemen başvurusunu yapıp emekli olabilecek.

İHYA İLE ÖLÜM AYLIĞI

Vefat eden Bağ-Kur'luların yakınları da dul ve yetim aylığı içni ihya başvurusu yapabilecek. Bu şekilde hak sahipleri, ölüm aylığı bağlatabilecek.

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