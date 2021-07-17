Altın fiyatları son durum: 17 Temmuz gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu? Canlı altın fiyatları...

Vakıf Yatırım: FED Başkanı Powell'ın açıklamalarının ardından ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin tekrar %1.30 seviyelerini test etmesi, reel faizlerde de aşağı yönlü seyri hızlandırırken, bu durum değerli metallerde alıcılı seyri destekledi. 1.815 direncini aşan altında, önemli ortalamaların olduğu direnç bölgesine gelindi. Bu aşamada 1.837 seviyesini ilk direnç olarak takip edeceğiz. 1.837 üzerinde 1.850 ve 1.875 dirençleri hedeflenebilir. Aşağıda ise 1.815 ve 1.795 önemli destekler olarak izlenmelidir.

Şeker Yatırım: Yukarı yönlü fiyatlamalarla desteklenen kıymetli metalin bugün gerçekleşecek işlemlerde 1830 üzerinde tutunması 1842 direncinin gündeme gelmesine neden olabilir. Aksi yöndeki fiyatlamalarda ise ons altında 1824 desteği hedeflenebilir. Bu seviye aşağısında ise 1816 seviyesi test edilebilir.