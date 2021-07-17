Altın fiyatları son durum: 17 Temmuz gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu? Canlı altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar oldu? Ons altının etkisiyle hafif aşağı yönlü hareket eden altın fiyatlarında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Düğün sezonunun başlaması ile birlikte takı takacak olanların ve yatırım yapacakların gündeminde olan altın fiyatları, koronavirüs salgını nedeniyle dalgalı seyir izliyor. Peki, 17 Temmuz gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı altın fiyatları...
Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Yatırım aracı olarak en çok tercih edilen altın, düğünlerin yeniden başlamasıyla birlikte büyük rağbet görmeye başladı. Özel günlerde de hediye olarak ön plana çıkan altın, yeni tip koronavirüs salgını sonrası rekor üstüne rekor kırmıştı. Güncel altın fiyatlarını merak eden vatandaşlar, gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik gramı, tam altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, 17 Temmuz gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı altın fiyatları...
Gram altın ne kadar?
Gram altın, alış 494,18 TL, satış 498,37 TL.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın, alış 793,75 TL, satış 811,58 TL.
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın, alış 1.582,54 TL, satış 1.623,15 TL.
Tam altın ne kadar?
Tam altın, alış 3.295,04 TL, satış 3.378,05 TL.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını, alış 3.175,01 TL, satış 3.236,38 TL.
Altın yorumları 16 Temmuz 2021
Ziraat Yatırım: Enflasyon endişelerinin arka planda kalmaya devam ettiği ortamda Fed'in güvercin duruşunu sürdürmesi Ons Altın için katalizör olmaya devam edebilir. Buna ek olarak ekonomilerde kısmi yavaşlamaya işaret eden veriler ve Delta varyantı kaynaklı riskler de Ons Altın için destekleyici. Bu kapsamda, değerli madenin yükseliş isteğini sürdürebileceğini düşünüyoruz. Ons Altın'da 1.818 desteğinin altına sarkma yaşanmadıkça 1.838 hedefte kalabilir. Sonraki yakın direnç ise 1.846 seviyesinde. Öte yandan, olası düşüşlerde 1.818 desteğinin altına sarkma yaşanması durumunda 1.805 desteğine kadar kar realizasyonları görülebilir.
Tacirler Yatırım Araştırma Yönetmeni Ekin Akbaş: Çarşamba günkü günlük kapanışı ile birlikte 200 günlük üssel hareketli ortalamasını yukarı yönlü kırmayı başaran ons altında yükseliş eğilimi hız kazandı. Çarşamba günü 1829,90$ seviyesine kadar yükselen ons altın, dün yükselişini 1830$ seviyesi üzerine taşıdı. Bu çerçevede, dün 1833,95$ seviyesini test ederek son bir ayın zirvesine çıkan ons altın, günü 1829,57$ seviyesinden tamamladı.
Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1826,41$ seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda ons altının kısa vadede 1800$ – 1850$ bandında işlem görebileceği görüşündeyiz. Ara seviyelere baktığımızda ise 1830$ seviyesinin önemli bir eşik olduğunu görmekteyiz. Ons altının bu seviye üzerinde kalıcı olması durumunda yükselişin 1850$ seviyesine doğru hızlanması beklenebilecekken, bu seviye üzerinde kalıcı olamaması durumunda aşağı yönlü teknik düzeltme hareketleri ön plana çıkabilir. Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, teknik göstergeler ons altının kısa vadede 1800$ – 1850$ bandında hareket edebileceğinin sinyalini veriyor.
Vakıf Yatırım: FED Başkanı Powell'ın açıklamalarının ardından ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin tekrar %1.30 seviyelerini test etmesi, reel faizlerde de aşağı yönlü seyri hızlandırırken, bu durum değerli metallerde alıcılı seyri destekledi. 1.815 direncini aşan altında, önemli ortalamaların olduğu direnç bölgesine gelindi. Bu aşamada 1.837 seviyesini ilk direnç olarak takip edeceğiz. 1.837 üzerinde 1.850 ve 1.875 dirençleri hedeflenebilir. Aşağıda ise 1.815 ve 1.795 önemli destekler olarak izlenmelidir.
Şeker Yatırım: Yukarı yönlü fiyatlamalarla desteklenen kıymetli metalin bugün gerçekleşecek işlemlerde 1830 üzerinde tutunması 1842 direncinin gündeme gelmesine neden olabilir. Aksi yöndeki fiyatlamalarda ise ons altında 1824 desteği hedeflenebilir. Bu seviye aşağısında ise 1816 seviyesi test edilebilir.
Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya: Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1826 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Fed Başkanı Powell, beklentileri aşan ve 2008 yılında gördüğü seviyelere yükselen TÜFE sonrası, kongrede yaptığı sunumda parasal genişlemenin süreceğini yineledi. Powell'ın açıklamaları Dolar ve tahvil faizlerini baskılarken ons altına güç verdi. Bu sabah Dolar Endeksi 92.57, ABD 10 yıllıkları yüzde 1.31 yakınlarında fiyatlanıyor. Powell'ın açıklamaları sonrası ons altın içerisinde bulunduğu 1790-1815 dar bandı terk etti. Değerli metal üst üste 4. haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Bugün Euro Bölgesi'nden gelecek TÜFE ve ABD'den gelecek perakende satışlar verileri takip edilecek.
Teknik Analiz: Değerli metal sıkışık yatay banttaki hareketini sonlandırarak 50 günlük ortalamaya doğru bir hareket gerçekleştirdi. 50 günlük ortalamaya denk gelen 1837 seviyesi direnç olarak takip ediliyor. Teknik görünüm güçlü. Stop loss almak kaydıyla mevcut seviyelerden 1837 seviyesine doğru long pozisyon denemesi yapılabilir. 1791 seviyesinde bulunan 22 günlük ortalama üzerinde short pozisyonlar riskli olabilir.
Destekler: 1815 / 1800 / 1791
Dirençler: 1837 / 1845 / 1866
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