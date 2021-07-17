Kurban Bayramı'na sayılı günler kala gözler pandemi ödemelerine çevrildi. Türkiye'de 2020 Mart ayında ilk vakanın görülmesinin ardından ihtiyaç sahibi hanelere pandemi yardımı yapılmaya başlandı. Faz 1 ve Faz 2 kapsamında milyonlarca haneye ödemelerin yapılmasının ardından Faz 3 süreci başlamıştı. e-Devlet sistemi üzerinden devam eden başvuru sürecinin ardından gözler ödemelere çevrildi. Peki, 1100 TL pandemi parası ne zaman yatacak? 2021 sosyal yardım ödemeleri bayramdan önce verilecek mi? İşte haberin detayları...

PANDEMİ PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardımlarda kullanılacak kaynağın Kurban Bayramı öncesi ulaştırılması için gerekli hazırlıkların yapıldığını aktardı.

Yanık, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı öncesinde de ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 183 milyon lira aktardık. Aktardığımız 183 milyon liranın ihtiyaç sahiplerine hızlı bir şekilde ulaştırılması için SYD Vakıflarımız titiz bir çalışma yürütüyor. Sahada ihtiyaç sahiplerine desteklerin ulaştırılması için büyük özveriyle çalışan 1003 SYD Vakfımızdaki çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Bakan Yanık, Kurban Bayramı öncesi temel gereksinimlerini karşılayamayan ailelere destek olmak için hanelerin hassasiyetle tespit edildiğini bildirdi.