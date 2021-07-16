Son dakika: Altın ne kadar oldu? Çeyrek altın-gram altın-cumhuriyet altını son durum...
Son dakika... Altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Hafta içinde 500 Türk lirasının üzerine çıkan gram altında düşüş yaşandı. Peki, gram altında son durum ne? Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte ekonomi haberinin detayları...
SON DAKİKA | Serbest piyasada altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu vatandaşlar tarafından internet üzerinden araştırılıyor.
Yatırım aracı olarak görülen altın aynı zamanlarda özel günlerde de hediye büyük rağbet görüyor.
Peki; altında son durum ne çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını ne kadar? İşte ekonomi haberinin detayları...
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 497,50 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 497,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 497,50 liradan,
3 bin 278 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 299 liradan,
454 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 458 liradan,
3 bin 203 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 223 liradan,
1.602 liradan alınan Yarım Ziynet bin 612 liradan ve 801 liradan alınan Çeyrek Ziynet 806 liradan satıldı.
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