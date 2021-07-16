Bayramda hangi otoyol ve köprüler ücretsiz olacak? Osmangazi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrasya Tüneli ücretsiz mi?

Ücretli olarak hizmet vermeye devam edecek olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki 1.sınıf araçlar için geçiş ücreti 27.50 TL ve Osmangazi Köprüsü'nde de 1.sınıf araçlar için geçiş ücreti de 147.50 TL olarak uygulanıyor.