Bayramda hangi otoyol ve köprüler ücretsiz olacak? Osmangazi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrasya Tüneli ücretsiz mi?
Bayramda hangi otoyol ve köprüler ücretsiz olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Boğaz'da köprü trafiğine girmeden kıta değiştirme imkanı sunan Avrasya Tüneli ile feribot sırası beklemeden İzmit Körfezi'ni geçmeyi sağlayan Osmangazi Köprüsü'nden geçişlerin ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, bayramda hangi otoyol ve köprüler ücretsiz olacak? Osmangazi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrasya Tüneli ücretsiz mi?
Bayramda hangi otoyol ve köprüler ücretsiz olacak? Osmangazi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrasya Tüneli ücretsiz mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 9 günlük kurban bayram tatilinde özellikle İstanbul'dan yoğun şekilde şehir dışına çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğuna neden oluyor. İşte, Osmangazi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrasya Tüneli...
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ 2021?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır" ifadelerini kullandı.
Buna göre bayram boyunca Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi gibi yap işlet devret kapsamındaki köprüler ve otoyollar hariç, diğer köprü ve otoyollar ise ücretsiz olacak.
Ücretsiz olacak 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'nde 1.sınıf araçlar için 13.25 TL geçiş ücreti uygulanıyor.
Ücretli olarak hizmet vermeye devam edecek olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki 1.sınıf araçlar için geçiş ücreti 27.50 TL ve Osmangazi Köprüsü'nde de 1.sınıf araçlar için geçiş ücreti de 147.50 TL olarak uygulanıyor.
AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR 2021?
1 Şubat 2021 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 46 TL, minibüsler için ise 69 TL olarak belirlenmiştir.
NOT:
- Fiyatlara %8 KDV dahildir.
- Avrasya Tüneli'nden yalnız 1. ve 2. sınıf araçlar geçebilmektedir.
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- Bayramda hangi otoyol ve köprüler ücretsiz olacak? Osmangazi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrasya Tüneli ücretsiz mi?
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