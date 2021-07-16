Milyonlarca vatandaşa vergi cezaları ve pişmanlık zammı hakkında flaş fırsat! Silinme yapılacak mı?
Borç yapılandırmasındaki flaş gelişmeler milyonlarca vatandaşı sevindirmeye devam ediyor. Vergi cezaları ve pişmanlık zammının da silineceği borç yapılandırması sistemi için gerekli durumlar açıklandı. Milyonlarca vatandaşa fırsat doğdu.
Milyonlarca vatandaşa, işletmeye nefes aldıran borç yapılandırması pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyan edilmemiş kira geliri, değer artışı kazancı, tapu harcı, ticari ve zirai kazancı, serbest meslek kazancını bildirenler de yararlanabilecek.
Borç yapılandırması pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyan edilmemiş kira geliri, değer artışı kazancı, tapu harcı, ticari ve zirai kazancı, serbest meslek kazancını bildirenlerinde yararlanabileceğini açıklandı.
Gelir Vergisi Kanunu kapsamında ücret geliri elde eden basit usule tabi esnaf, özel hizmetlerdeki şoför, özel inşaat işlerinde çalışan inşaat işçileri, kira geliri elde eden gerçek kişilerin yanında çalışanlar 31 Ağustos'a kadar vergi dairelerine başvurarak verilerini tarh ettirebilecek. Yasa kapsamındaki tutarın 30 Eylül'e kadar ödenmesi halinde borçlara katsayı uygulanmayacak.
PİŞMANLIK ZAMMI TAHSİL EDİLMEYECEK
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Beyan edilmemiş gelir ve kazançların pişmanlıkla beyanı" broşürü yayınladı. Yapılandırma Yasası ile beyan edilmemiş veya eksik beyan edilen gelir, kazanç, veriye tabi diğer olayların pişmanlıkla veya kendiliğinden beyanname verilmesi suretiyle yasa kapsamında beyan etme imkânı getirildi. 30 Nisan tarihinden önceki dönemlerde elde edilmiş gelir ve kazançlar için beyanname vermeyen, eksik beyanda bulunanlar bu yasa kapsamında pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyanda bulunabilecek. Bu kapsamdaki vergilerin tamamının, pişmanlık zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutarının ödenmesi durumunda vergi cezaları, pişmanlık zammının tahsilinden vazgeçilecek. Geçmişe yönelik gelir vergisi, vergi cezası aranılmayacak.
ÜCRET GELİRİ ELDE EDENLERİN BEYANI
Gelir Vergisi kapsamında diğer ücret geliri elde eden; basit usule tabi ticaret erbabının yanında çalışanlar, özel hizmetlerdeki şoförler, özel inşaat işlerinde çalışan inşaat işçileri, kira geliri elde eden gerçek kişilerin yanında çalışanlar 2021 yılı gelir vergileri süresinde tarh edilmediyse 31 Ağustos'a kadar vergi dairelerine başvurarak vergi miktarını belirleyebilecek. Bu durumda geçmişe yönelik gelir vergisi, vergi cezası aranılmayacak. İşverenlerin diğer ücretlere ait kimlik bilgileri ve vergi karnesi, yapacakları başvurular da bu kapsamda değerlendirilecek.
ÖDEMELERİN SÜRESİ VE YERİ
Pişmanlıkla ya da kendiliğinden beyanda bulunularak yapılandırılan borçlar, borçlunun tercihine göre taksitler halinde veya sağlanan önemli avantajlardan yararlanmak suretiyle peşin ödenebilecek. Kanun kapsamında yapılandırılan tutarların tamamının 30 Eylül'e kadar ödenmesi halinde yapılandırılan borçlara katsayı uygulanmayacak. Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim yapılacak. Peşin ödemeler, yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı uygulanmadığından taksitli ödemeye göre daha avantajlı olacak.
İLK İKİ TAKSİTİ YATIRANA İNDİRİM
Taksitle ödeme seçeneği tercih edilerek, yapılandırılan borca ilişkin ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmiş olması şartıyla, kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde (30 Kasım sonuna kadar) ödenmesi durumunda yapılandırılan borçlara katsayı uygulanmayacak. Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutardan yüzde 50 indirim yapılacak. Taksitle ödenmek istenmesi durumunda, başvuru sırasında 6, 9, 12, 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilebilecek, ilk taksit 30 Eylül'e kadar, kalan taksitler de takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenecek.
KİRA GELİRİNİ BİLDİRMEK İÇİN FIRSAT
Örneğin, mükellef 2018 takvim yılında istisna tutarının üzerinde konut kira geliri elde etmiş ancak bu gelirden dolayı vermesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamesini zamanında vermemiştir. Mükellef, yasadan yararlanması durumunda gelir vergisi beyannamesini pişmanlıkla verebilir. Yasanın getirdiği avantajlardan cezasız, zamsız sadece vergi ve Yİ-ÜFE oranı esas alınarak hesaplanan tutarı ödeyerek yararlanabilir.
BİRÇOK KANALDAN ÖDENEBİLİR
Yapılandırılan borçlar tercihe göre Gelir İdaresi Başkanlığı internet üzerinden anlaşmalı bankaların kart, kredi kartıyla, havale yöntemi ile yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri, PTT şubelerine ödenebilecek.
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