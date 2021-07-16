Emekli bayram ikramiyesi yattı mı? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı 2021 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

2021 EMEKLİYE PROMOSYONU NE KADAR?

Emeklilere 3 yılda bir banka promosyonu veriliyor. Maaş aldıkları bankaya 3 yıl kalma taahhütü veren emeklilere, ilgili banka tarafından belirli miktarda promosyon ödeniyor. Yeni emekliler de ilk maaşlarıyla birlikte bu ek gelire kavuşuyor.

İşte banka banka 2021 promosyon miktarları:

• Ziraat Bankası: 500 TL, 625 TL, 750 TL

• Halkbank: 500 TL, 625 TL, 750 TL

• Vakıfbank: 500 TL, 625 TL, 750 TL