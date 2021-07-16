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Emekli bayram ikramiyesi yattı mı? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı 2021 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.07.2021
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Emekli bayram ikramiyesi yattı mı? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı 2021 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bayram ikramiyesi yattı mı? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala gözler bayram ikramiyesine çevrildi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilere yönelik verilen bayram ikramiyesinin hangi tarihte ödeneceği merak ediliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde ödeme takvimi açıklanmıştı. Peki, emekli bayram ikramiyesi yattı mı? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı 2021 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

Kurban Bayramı ikramiyesi yattı mı? Milyonlarca emeklinin cebini rahatlatacak bayram ikramiyesi ödemeleri başladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilere yönelik verilen bayram ikramiyesi 1.100 TL'ye yükselmişti. Yılın ikinci ikramiyesini almaya hazırlanan emekliler, ödemelerin gerçekleştirileceği tarihi araştırıyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi yattı mı? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı 2021 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ YATTI MI?

2021 Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri başladı. SSK emeklilerinin ikramiyeleri 13-14 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklilerinin ise 15 Temmuz'da hesaplara yatırıldı.

Emekli Sandığı emeklileri ise ikramiyelerini 16 Temmuz'da yani bugün alacaklar.

NE KADAR İKRAMİYE VERİLECEK?

Ramazan Bayramı ile birlikte emekli ikramiyelerinde artış yaşandı. Yılda iki kez verilen bayram ikramiyeleri 1.100 TL'ye yükseldi.

YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

Yeni emekli olanlar da bayram ikramiyesi alabilecek. Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

2021 Temmuz zammı sonrası en düşük emekli maaşları şu şekilde:

Bağ-Kur esnaf emeklisinin en düşük maaşı 2.350 TL

En düşük tarım emeklisi maaşı 1.867 TL

2000 öncesi SSK'lı emekli 2.625 TL

Emekli sandığı 3.276 TL

2021 EMEKLİYE PROMOSYONU NE KADAR?

Emeklilere 3 yılda bir banka promosyonu veriliyor. Maaş aldıkları bankaya 3 yıl kalma taahhütü veren emeklilere, ilgili banka tarafından belirli miktarda promosyon ödeniyor. Yeni emekliler de ilk maaşlarıyla birlikte bu ek gelire kavuşuyor.

İşte banka banka 2021 promosyon miktarları:

• Ziraat Bankası: 500 TL, 625 TL, 750 TL

• Halkbank: 500 TL, 625 TL, 750 TL

• Vakıfbank: 500 TL, 625 TL, 750 TL

• Fibabank: 500 TL, 625 TL, 750 TL

• Garanti BBVA: 800 TL, 1.000 TL, 1.200 TL

• İş Bankası: 750 TL, 875 TL, 1.000 TL

• Yapı Kredi Bankası: 1.200 TL, 1.500 TL, 1.750 TL

• Akbank: 850 TL, 1.050 TL, 1.250 TL

• Denizbank: 675 TL, 850 TL, 1.000 TL

• Şekerbank: 650 TL, 800 TL, 1.000 TL

• QNB Finansbank: 1.000 TL, 1.300 TL, 1.600 TL

• ING Bank: 500 TL, 625 TL, 750 TL

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