Zamlı emekli maaşı yattı mı? 2021 Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? Temmuz zammı ne kadar?

Zamlı emekli maaşı yattı mı? Bu ay hem aylıklarını zamlı alan hem de Kurban Bayramı öncesi bayram ikramiyesi alan emekliler, zamlı maaşlarının yatıp yatmadığını araştırıyor. Ay başında duyurulan zamlı maaşların ödeme takvimi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Milyonlarca emekli aylıkların hesaplara geçip geçmediğini merak ediyor. Peki, zamlı emekli maaşı yattı mı? 2021 Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? 2021 Temmuz zammı ile emekli maaşı ne kadar oldu? İşte haberin detayları...

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI YATTI MI? SSK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI...

SSK kapsamında aylık alanlardan maaaşlarını 17, 18, 19, 20, 21 Temmuz'da alanlar 13 Temmuz; 22, 23, 24, 25, 26 Temmuzda alanlar 14 Temmuz'da ödendi.

Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların temmuz ayı farkı, ağustos aylıkları 15 Temmuz'da birlikte ödendi.

Bağ-Kur emeklileri için ise 16 Temmuz'da yani bugün hesaplara yatırılacak.