Zamlı emekli maaşı yattı mı? 2021 Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? Temmuz zammı ne kadar?
Temmuz ayı emekliye bereketli ay oldu. Milyonlarca emeklinin maaşına zam yapıldı. Yılın ilk altı aylık enflasyon verisi sonrası emekliler zamlı maaşlarına kavuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından zamlı emekli maaşı ödeme takvimi duyurulmuştu. Peki, zamlı emekli maaşı yattı mı? 2021 Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? 2021 Temmuz zammı ile emekli maaşı ne kadar oldu? İşte cevaplar...
Zamlı emekli maaşı yattı mı? Bu ay hem aylıklarını zamlı alan hem de Kurban Bayramı öncesi bayram ikramiyesi alan emekliler, zamlı maaşlarının yatıp yatmadığını araştırıyor. Ay başında duyurulan zamlı maaşların ödeme takvimi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Milyonlarca emekli aylıkların hesaplara geçip geçmediğini merak ediyor. Peki, zamlı emekli maaşı yattı mı? 2021 Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? 2021 Temmuz zammı ile emekli maaşı ne kadar oldu? İşte haberin detayları...
ZAMLI EMEKLİ MAAŞI YATTI MI? SSK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI...
SSK kapsamında aylık alanlardan maaaşlarını 17, 18, 19, 20, 21 Temmuz'da alanlar 13 Temmuz; 22, 23, 24, 25, 26 Temmuzda alanlar 14 Temmuz'da ödendi.
Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların temmuz ayı farkı, ağustos aylıkları 15 Temmuz'da birlikte ödendi.
Bağ-Kur emeklileri için ise 16 Temmuz'da yani bugün hesaplara yatırılacak.
EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
OCAK/TEMMUZ
SSK (2000 ÖNCESİ)..... 2.420.....2.624
SSK (2000 SONRASI)...1.500.....1.627
BAĞ-KUR (ESNAF)......1.763.....1.912
BAĞ-KUR (TARIM).......1.662....1.802
EMEKLİ SANDIĞI.........3.020....3.275...
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ YATTI MI?
2021 yılının ikinci ikramiyesi olan Kurban Bayramı ikramiyeleri 13-16 Temmuz tarihlerinde hesaplara yatırıldı.
SSK emeklileri ikramiye tarihi: 13-14 Temmuz'da ödendi.
Bağ-Kur emeklileri ikramiye tarihi: 15 Temmuz'da hesaplara yatırıldı.
Emekli Sandığı emeklileri ikramiye tarihi: 16 Temmuz'da ödenecek.
NE KADAR İKRAMİYE VERİLECEK?
Ramazan Bayramı ile birlikte emekli ikramiyelerinde artış yaşandı. Yılda iki kez verilen bayram ikramiyeleri 1.100 TL'ye yükseldi.
YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?
Yeni emekli olanlar da bayram ikramiyesi alabilecek. Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak.
2021 EMEKLİYE PROMOSYONU NE KADAR?
Emeklilere 3 yılda bir banka promosyonu veriliyor. Maaş aldıkları bankaya 3 yıl kalma taahhütü veren emeklilere, ilgili banka tarafından belirli miktarda promosyon ödeniyor. Yeni emekliler de ilk maaşlarıyla birlikte bu ek gelire kavuşuyor.
İşte banka banka 2021 promosyon miktarları:
• Ziraat Bankası: 500 TL, 625 TL, 750 TL
• Halkbank: 500 TL, 625 TL, 750 TL
• Vakıfbank: 500 TL, 625 TL, 750 TL
• Fibabank: 500 TL, 625 TL, 750 TL
• Garanti BBVA: 800 TL, 1.000 TL, 1.200 TL
• İş Bankası: 750 TL, 875 TL, 1.000 TL
• Yapı Kredi Bankası: 1.200 TL, 1.500 TL, 1.750 TL
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- Zamlı emekli maaşı yattı mı? 2021 Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? Temmuz zammı ne kadar?
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