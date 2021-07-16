Son dakika: THY, Kurban Bayramı tatilinde iç hatta 427 ek sefer düzenleyecek

TRABZON, ANTALYA VE BODRUM-MİLAS HAVALİMANLARI ZİRVEDE

Trabzon'a, İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra Bursa ve Kocaeli'nden de ek uçuş düzenlenecek. Trabzon, 16-25 Temmuz'da 61 ek sefer ile bu anlamda en yoğun uçuş noktası olacak.

Trabzon'u, 48 ek uçuş ile Bodrum-Milas, 44 uçuş ile Antalya Havalimanı takip ediyor. Ek seferlerin en fazla olduğu günler ise 95 uçuş ile 17 Temmuz Cumartesi, 105 uçuş ile 25 Temmuz Pazar olacak.