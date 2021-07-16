Son dakika: THY, Kurban Bayramı tatilinde iç hatta 427 ek sefer düzenleyecek
Son dakika haberine göre Türk Hava Yolları (THY), Kurban Bayramı tatilinde, yurt içindeki noktalara 427 ek sefer planladı. Öte yandan ek sefer sayısında Trabzon, Antalya ve Bodrum-Milas havalimanları zirvede...
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, hayatı her yönüyle etkileyen yeni tip koronavirüs salgını sonrası normalleşme sürecinde bayramlar eski heyecanına yeniden kavuşuyor.
Misafirlerinin seyahat talep ve beklentilerini analiz eden THY, 249 ek seferi İstanbul Havalimanı merkezli operasyonlarıyla icra edecek. Başarılı marka AnadoluJet ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 74, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan 100 ek sefer gerçekleştirecek. Yeni büyüme stratejisiyle yurt dışı uçuşlara da başlayan AnadoluJet iç hat uçuşlarının yanında yurt dışında 5 noktaya 14 ek sefer yapacak.
TRABZON, ANTALYA VE BODRUM-MİLAS HAVALİMANLARI ZİRVEDE
Trabzon'a, İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra Bursa ve Kocaeli'nden de ek uçuş düzenlenecek. Trabzon, 16-25 Temmuz'da 61 ek sefer ile bu anlamda en yoğun uçuş noktası olacak.
Trabzon'u, 48 ek uçuş ile Bodrum-Milas, 44 uçuş ile Antalya Havalimanı takip ediyor. Ek seferlerin en fazla olduğu günler ise 95 uçuş ile 17 Temmuz Cumartesi, 105 uçuş ile 25 Temmuz Pazar olacak.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Şimdi yeniden bir arada olma, hasret giderme zamanı... Zor günleri 'aşı'yorken' eski bayramları hatırlama, yaşama zamanı... Bu bayram daha fazla mutluluğu taşıyabilmek için 427 ek sefer gerçekleştireceğiz. Şimdi yeniden Türk Hava Yolları ile kavuşma zamanı." ifadelerini kullandı.
Şimdi yeniden bir arada olma, hasret giderme zamanı... Zor günleri aşı'yorken eski bayramları hatırlama, yaşama zamanı... Bu bayram daha fazla mutluluğu taşıyabilmek için 427 ek sefer gerçekleştireceğiz. Şimdi yeniden Türk Hava Yolları ile kavuşma zamanı... pic.twitter.com/FKvZfKsXTM— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) July 16, 2021
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli bayram ikramiyesi yattı mı? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı 2021 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?
- MEBBİS son dakika: İl içi tayinler açıklandı mı? 2021 öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Zamlı emekli maaşı yattı mı? 2021 Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? Temmuz zammı ne kadar?
- Kurtlar Vadisi için şaşırtan iddia... Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak mı? Son noktayı koydu...
- Cuma mesajları 16 Temmuz 2021: Dualı, ayetli, anlamlı resimli en güzel cuma mesajları ve sözleri...
- Araba fiyatları değişecek! Tuzla buz olabilir! ÖTV indirim ve matrahı değişiyor mu?
- Loki 2. sezon ne zaman çıkacak? Loki 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- AÖL ek sınav ne zaman? Açık Öğretim Lisesi ek sınav tarihi açıklandı mı? Telafi sınavı...
- Fiyatlar değişti, liste güncellendi! Satanlar kara kara düşünüyor! Citroen, Renault, Dacia, Ford fiyatları...
- LGS tercih sonuçları açıklandı mı? LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte belli olacak?
- Asgari ücret desteği! Ocak ayından itibaren geçerli olacak! Günlük 2,50 lira, aylık 75 lira...
- İŞKUR işçi ve personel alımları: Yapılan duyuruyla 90 bine yakın işçi alınacak! Başvuru ve kabuller...