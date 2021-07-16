16 Temmuz 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Bağ-Kur'lunun beklediği haber geldi! İşte zamlı maaşların ödeneceği tarih

Bağ-Kur'lunun beklediği haber geldi! İşte zamlı maaşların ödeneceği tarih

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.07.2021
ABONE OL
Bağ-Kur'lunun beklediği haber geldi! İşte zamlı maaşların ödeneceği tarih

Bağ-Kur emeklisi maaşının ödeneceği tarihi merak ediyordu... 13.8 milyon emekli, dul ve yetime yüzde 8.45 zamlı maaş ve 1.100 TL bayram ikramiyesi ödemesi bugün tamamlanacak. Sıra Bağ-Kur emeklisine geldi. İşte Bağ-Kur'lunun zamlı maaşları ve ödeneceği tarih...

Temmuz, milyonlarca kişi için kazanç ayı oldu. 13.8 milyon SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ile dul ve yetimlerin maaşları yüzde 8.45 artırıldı.

Üstelik zamlar erkene çekildi, ikramiyelerle birlikte ödenmeye başladı.

SSK emeklileri, dul ve yetimlerinin zamlı maaşları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri 13-14 Temmuz'da verilirken, memur emeklileri de dün ödemelerine kavuştu.

Sıra Bağ-Kur'lulara geldi. Bugün de Bağ- Kur emeklileri, dul ve yetimleri yüzde 8.45 zamlı maaşlarını ve bayram ikramiyelerini cebine koyacak.

Bayram ikramiyesi olarak emeklilere bin 100 lira verilirken, dul ve yetimler de ölüm aylıkları oranında yararlanacak.

Bugün yapılacak ödemeyle herkes zam ve ikramiyesine kavuşmuş olacak.

Emekliye en az 2967 TL! EMEKLİYE EN AZ 2967 TL!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA