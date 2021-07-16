Bağ-Kur'lunun beklediği haber geldi! İşte zamlı maaşların ödeneceği tarih
Bağ-Kur emeklisi maaşının ödeneceği tarihi merak ediyordu... 13.8 milyon emekli, dul ve yetime yüzde 8.45 zamlı maaş ve 1.100 TL bayram ikramiyesi ödemesi bugün tamamlanacak. Sıra Bağ-Kur emeklisine geldi. İşte Bağ-Kur'lunun zamlı maaşları ve ödeneceği tarih...
Üstelik zamlar erkene çekildi, ikramiyelerle birlikte ödenmeye başladı.
SSK emeklileri, dul ve yetimlerinin zamlı maaşları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri 13-14 Temmuz'da verilirken, memur emeklileri de dün ödemelerine kavuştu.
Sıra Bağ-Kur'lulara geldi. Bugün de Bağ- Kur emeklileri, dul ve yetimleri yüzde 8.45 zamlı maaşlarını ve bayram ikramiyelerini cebine koyacak.
Bayram ikramiyesi olarak emeklilere bin 100 lira verilirken, dul ve yetimler de ölüm aylıkları oranında yararlanacak.
Bugün yapılacak ödemeyle herkes zam ve ikramiyesine kavuşmuş olacak.
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