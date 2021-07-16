Yıllık izin yapacaklar dikkat! İşte sahip olduğunuz yasal haklar

PART-TIME ÇALIŞANLAR İZİN YAPAR MI?

Part-time çalışan işçilerin izin için gerekli 1 yıllık süreleri de işe başladıktan sonra geçen zaman olarak hesaplanıyor. Çalışmadıkları günler de bu hesabın içinde. Yani ilk işe başladıkları tarihten bu yana 1 yıl geçip geçmediğine bakılıyor.

İZİN SÜRELERİ NE KADAR?

1-5 yıl arası çalışanlar en az 14 gün, 5-15 yıl arası en az 20 gün, 15 yıl ve daha fazlası en az 26 gün izne hak kazanıyor. 50 yaş üstü ve 18 yaş altı çalışanların yıllık izinleri 20 günden az olamıyor.