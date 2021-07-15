Kurban Bayramı pandemi yardım parası yatacak mı? e-Devlet 1100 TL yardım parası yattı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen 1100 TL sosyal yardım ödemeleri için başvurular ve sonuçlar merak ediliyor. 2020 yılında 1000 TL olarak ödenen pandemi sosyal yardım parası, 2021 yılında bin 100 TL'ye çıkarıldı. Ödemeden yararlanan vatandaşlar bayram öncesinde desteklerin yatıp yatmayacağını merak ediyor.

1100 TL SOSYAL YARDIM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından e-Devlet başvurularında banka hesabı olan veya PTT Kart'ı olan 1,2 milyon haneye geçtiğimiz ödemelerde 1100 TL tutarındaki destek ödemelerinin yapıldığını ifade etti.