Kurban Bayramı pandemi yardım parası yatacak mı? e-Devlet 1100 TL yardım parası yattı mı?
Kurban Bayramı pandemi yardım parası yatacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs (Covid-19) salgını süresinde ekonomik zorluk çeken vatandaşlara ödenen 1100 TL’lik desteğin ödenip ödenmediğini merak eden vatandaşlar, sorgulama için araştırma yapmaya başladı. İşte, Kurban Bayramı pandemi yardım parası yatacak mı? e-Devlet 1100 TL yardım parası yattı mı?
Kurban Bayramı pandemi yardım parası yatacak mı? e-Devlet 1100 TL yardım parası yattı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen 1100 TL sosyal yardım ödemeleri için başvurular ve sonuçlar merak ediliyor. 2020 yılında 1000 TL olarak ödenen pandemi sosyal yardım parası, 2021 yılında bin 100 TL'ye çıkarıldı. Ödemeden yararlanan vatandaşlar bayram öncesinde desteklerin yatıp yatmayacağını merak ediyor.
1100 TL SOSYAL YARDIM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından e-Devlet başvurularında banka hesabı olan veya PTT Kart'ı olan 1,2 milyon haneye geçtiğimiz ödemelerde 1100 TL tutarındaki destek ödemelerinin yapıldığını ifade etti.
İhtiyaç sahipleri, ücretin yatıp yatmadığını e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı kısmından öğrenebiliyor.
Söz konusu ödemelerin başvuru sonuçları ise henüz kesinleşmedi. Sonuçların açıklandığı haberinin gelmesinin ardından vatandaşlar e-Devlet sayfasından "Başvurular Listesi" kısmına tıklayıp 1100 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçlarını görüntüleyebilecek.
1100 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI
Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır. Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar, 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) gelir veya aylık alanlar (emekliler), İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar, İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar 1100 TL'lik yardımda yararlanamıyor.
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