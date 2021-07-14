OBA Market'in de yer aldığı Veyseloğlu Şirketler Grubu, YAŞAT Vakfı'na 1 milyon manat aktardı

Şirketler Grubu ve iştirakleri "Veyseloğlu MMC", "ARAZ" marketler zinciri, "OBA" marketler zinciri, "ULDUZ" çikolata fabrikası tarafından Azerbaycan Cumhuriyetinin toprak bütünlüğünün sağlanması uğruna savaşta gazi ve şehit olan askerlerin ailelerine destek amacıyla kurulan YAŞAT Vakfı'na yardım olarak 1 milyon Manat bağış yaptı.

Karabağ uğruna Vatan Savaşı'nın başlangıcından bu yana Veyseloğlu Şirketler Grubu, tüm kaynaklarını Azerbaycan devleti, halkı ve ordusu için seferber ederek, bu amaçla da birçok destek projesi hayata geçirdi.

Dolayısıyla grupta yer alan şirketler, savunma tesislerini güçlendirmek ve diğer amaçlar için yüzlerce otomobil lastiği, ahşap palet, ayrıca askeri seferberlik şartlarında kullanmak üzere askeri birliklere ve ilgili devlet kurumlarına onlarca araç teslim etti.

Veyseloğlu Şirketler Grubu, savaştan etkilenen aileleri desteklemek için Ağcabedi ve Berde ilçelerindeki temas hattında yaşayan binden fazla aileye insani yardım da sağladı.

Daha önce de aynı firma, orduya destek vermek amacıyla Silahlı Kuvvetler Yardım Fonu'na 1 milyon Manat aktarmıştı.

Veyseloğlu Şirketler Grubu, Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) projeleri kapsamında şehit aileleri, Karabağ savaşı gazileri ve engellilerin ailelerine destek olmak için ülke genelinde çok sayıda projeyi hayata geçirmeye devam ediyor.

Veyseloğlu Şirketler Grubu'nun 637 çalışanı İkinci Karabağ Savaşı'na katıldı. Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılması için yapılan savaşlarda burada çalışan personellerden on ikisi şehit olmuş, bir personelden de hala haber alınamamaktadır.