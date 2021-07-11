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Müjdeyi Başkan Erdoğan verdi! Prim ve vergi teşviki işvereni rahatlatacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.07.2021 Güncelleme Tarihi: 11.07.2021
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Müjdeyi Başkan Erdoğan verdi! prim ve vergi teşviki işvereni rahatlatacak

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği prim ve vergi teşviki ile yeni işçi alan firmalara 1.556 lira destek verilecek. Böylece işçinin asgari ücret üzerinden tüm vergi ve primlerini devlet karşılayacak. İşte haberin detayları...

Pandemi ile birlikte başlayan destekler ihtiyaçlara göre devam ediyor. 2020 yılının Mart ayında başlayan ve yaklaşık 661 milyar lirayı bulan destek paketlerine şimdi bir yenisi daha eklendi.

Müjdeyi Başkan Erdoğan verdi! prim ve vergi teşviki işvereni rahatlatacak

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem 'Korkma işçi al parası devletten' başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yıl sonuna kadar yeni işçi alımlarında tüm vergi ve primlerin devlet tarafından 1 yıl boyunca karşılanacağını duyurdu.

Müjdeyi Başkan Erdoğan verdi! prim ve vergi teşviki işvereni rahatlatacak

Başkan Erdoğan, "İstihdamın desteklenmesi, işgücü maliyetlerinin azaltılması amacıyla çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdik.

Müjdeyi Başkan Erdoğan verdi! prim ve vergi teşviki işvereni rahatlatacak

Yıl sonuna kadar işe alınacak her bir işçi için, asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken tüm SGK primleri ve vergileri 12 ay boyunca karşılıyoruz" açıklaması yapmıştı.

Müjdeyi Başkan Erdoğan verdi! prim ve vergi teşviki işvereni rahatlatacak

YASAK KALKTI AMA
1 Temmuz tarihi itibariyle özellikle fesih yasağının ortadan kalkması ve kısa çalışma ödeneğinin bitmesi sebebiyle istihdama teşvik de gelmiş oldu.

Müjdeyi Başkan Erdoğan verdi! prim ve vergi teşviki işvereni rahatlatacak

Başta yeme içme sektörü olmak üzere hizmetler ve turizm sektörlerinde normalleşmeyle birlikte canlanma yaşanması yeni eleman ihtiyacını da doğurmuş oldu. Bu sektörler başta olmak üzere mevcut elemanlarını artıran işletmeler teşvikten de yararlanmış olacak.


Müjdeyi Başkan Erdoğan verdi! prim ve vergi teşviki işvereni rahatlatacak

18 AY UYGULANACAK
Yeni teşvik ile ilave istihdamın işverene getireceği tüm yükler karşılanmış olacak. Önümüzdeki günlerde uygulama ve detaylarıyla ilgili düzenlemelerin açıklanacağı bu teşvike göre mevcut çalışanlarına ilave olarak alınacak her bir işçinin 12 ay boyunca asgari ücret üzerinden hesaplanacak tüm prim ve vergileri devlet tarafından karşılanacak.

Müjdeyi Başkan Erdoğan verdi! prim ve vergi teşviki işvereni rahatlatacak

Teşvik asgari ücret üzerinden hesaplanacak. Böylece hem işçi için ödenen SGK primleri hem de işveren SGK primleri karşılanacak.

Müjdeyi Başkan Erdoğan verdi! prim ve vergi teşviki işvereni rahatlatacak

Buna ilaveten işçi maaşından alınan gelir vergisi ve damga vergisini de işverenler ödemeyecek. Burada teşvik süresi 12 ay olarak belirlenmesine rağmen kadın ve genç işçi alanlar için 18 ay olarak uygulanacak.


Müjdeyi Başkan Erdoğan verdi! prim ve vergi teşviki işvereni rahatlatacak

Destek asgari ücret üzerinden hesaplanacağı için hangi prim ve vergilerin devlet tarafından karşılanacağına daha yakından bakalım.

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