Müjdeyi Başkan Erdoğan verdi! prim ve vergi teşviki işvereni rahatlatacak

18 AY UYGULANACAK

Yeni teşvik ile ilave istihdamın işverene getireceği tüm yükler karşılanmış olacak. Önümüzdeki günlerde uygulama ve detaylarıyla ilgili düzenlemelerin açıklanacağı bu teşvike göre mevcut çalışanlarına ilave olarak alınacak her bir işçinin 12 ay boyunca asgari ücret üzerinden hesaplanacak tüm prim ve vergileri devlet tarafından karşılanacak.