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Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK SGK Bağkur 2021 Temmuz maaşları ayın kaçında yatar?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.07.2021
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Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK SGK Bağkur 2021 Temmuz maaşları ayın kaçında yatar?

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na kısa süre kala milyonlarca emekli zamlı maaşlarının yatacağı tarihi merak ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşları ve ikramiye ödemelerinin bayramdan önce yapılacağını açıklamıştı. Hal böyle olunca gözler gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. İşte, Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK Bağkur 2021 Temmuz maaşları ayın kaçında yatar?

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK Bağkur 2021 Temmuz maaşları ayın kaçında yatar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardında zamlı maaşlar belli oldu. Diğer yandan Kurban Bayramı sebebiyle emeklilere ikramiye ödemesi de yapılacak. Hal böyle olunca maaş ve ikramiyelerin ne zaman hesaplarda olacağı merak ediliyor.

EMEKLİ MAAŞLARI VE İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Zam farklarıyla birlikte emekli bayram ikramiyeleri de 12 - 20 Temmuz arasında yapılacak.

SGK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ

SGK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:

Tahsis numarasının son rakamına göre;

- 9 olanlar her ayın 17'sinde,

- 7 olanlara her ayın 18'inde,

- 5 olanlara her ayın 19'unda,

- 3 olanlara her ayın 20'sinde,

- 1 olanlara her ayın 21'inde,

- 8 olanlara her ayın 22'sinde,

- 6 olanlara her ayın 23'ünde,

- 4 olanlara her ayın 24'ünde,

- 2 olanları her ayın 25'inde,

- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. Eğer maaş günü cumartesi gününe denk geliyorsa cuma, pazar gününe denk geliyorsa pazartesi günü ödeme alırlar.

Tahsis numarasının son rakamına göre;

- 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde

- 3 ve 1 olanlar her ayın 26'sında

- 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde

- 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaşlar yatırılır.

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