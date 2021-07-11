Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK SGK Bağkur 2021 Temmuz maaşları ayın kaçında yatar?

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK Bağkur 2021 Temmuz maaşları ayın kaçında yatar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardında zamlı maaşlar belli oldu. Diğer yandan Kurban Bayramı sebebiyle emeklilere ikramiye ödemesi de yapılacak. Hal böyle olunca maaş ve ikramiyelerin ne zaman hesaplarda olacağı merak ediliyor.

EMEKLİ MAAŞLARI VE İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Zam farklarıyla birlikte emekli bayram ikramiyeleri de 12 - 20 Temmuz arasında yapılacak.