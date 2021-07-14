Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Bartın-Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bartın-Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Bartın - Kurucaşile - Cide yolunun tamamının hizmete girmesiyle 15 km. kısaltmış olacağız. Toplamda 10 milyon 800 bin lira tasarruf sağlayacak. 2023 hedeflerimizde 2053 ve 2073 vizyonlarımızda ulaşıma büyük önem veriyoruz." diye konuştu. Erdoğan, "Ülkemize çağ atlatacak her projemizi önlemeye çalıştılar. Bugün de Kanal İstanbul Projesi'ne de karşı çıkıyorlar. Biz bunlara aldırmıyoruz. Doğru bildiğimiz yolda ilerlemeyi sürdürüyoruz." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bartın-Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı. Açılışı yapılan yolun şehirlere hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Bu yolun güzergahı, Fatih Sultan Mehmet'in 'çeşm-i cihan' yani 'dünyanın göz bebeği' olarak tarif ettiği bir coğrafyadan geçiyor. Amasra'nın merkezinde yer aldığı bu bölge tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle Batı Karadeniz'in en nadide yerleri arasında bulunuyor. Son yıllarda ülkemizin turizm alanında yakaladığı ivmeye bağlı olarak, bölge yurt içinden ve yurt dışından ciddi sayıda turist çekmeye başladı. Ancak bölgenin coğrafi şartları, turizm ve diğer alanlardaki potansiyelini tam manasıyla hayata geçmesine engel teşkil ediyor" dedi.
'10,8 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLAYACAK'
Dağlık ve sıkıntılı bölgede yer alan yolları köprü ve viyadüklerle çok daha emniyetli hale getirdiklerini söyleyen Erdoğan, "Bu yol projemizle 14,9 kilometre olan güzergahı 11,8 kilometreye indirerek 3,1 kilometre kısalttık. Bu şekilde seyahat süresini de 15 dakika düşürdük. Hizmete alınan kesimin burada yaşayan kardeşlerimiz başta olmak üzere milletimize zamandan 9,1 milyon lira ve akaryakıttan 1,7 milyon lira olmak üzere toplamda 10,8 milyon lira tasarruf sağlayacağına inanıyoruz. Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide yolunun tamamının hizmete girmesiyle de yol mesafesini 15 kilometre kısaltmış olacağız" diye konuştu.
'ULAŞIM YATIRIMLARININ ÇOK BÜYÜK ROLÜ VAR'
Başkan Erdoğan, geleceğe dair büyük hayal ve hedeflerinin olduğunu vurgulayarak, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olan 2023 senesine her bakımdan daha güçlü, daha üretken, daha müreffeh bir şekilde girmek istiyoruz. Bununla da yetinmiyor, 2023'e hedeflerimizin rehberliğinde 2053 ve 2071 vizyonlarımızın altyapısını kuruyoruz. Ülkemizin son 19 yılda yazdığı başarı hikayesine ulaşım yatırımlarımızın çok büyük rolü olduğunu ifade etmek isterim. Aynı şekilde 2023 hedeflerimiz ile 2053 ve 2071 vizyonlarımızda da ulaşıma büyük önem veriyoruz. Ulaşım projelerimizi planlarken ve hayata geçirirken sadece bugünün problemlerine neşter atmakla kalmıyor aynı zamanda ülkemizin geleceğini garanti altına alacak bir bakış açıyla hareket ediyoruz" dedi.
'KANAL İSTANBUL PROJESİNE DE AYNI SAİKLERLE KARŞI ÇIKIYORLAR'
Göreve geldiklerinde Bolu Tüneli'ni rekor sürede hizmete açtıklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Tüm bunları da muhalefetin engellemelerine rağmen hayata geçirdik. Vatan Caddesi'ne 'Buraya uçak mı indireceksiniz' diye karşı çıkanlar, GAP Projesi'ni 'Milletin hakkını yiyecekler' diye eleştirenler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü 'Buradan mutlu azınlık geçecek' diye yaftalayanlar, Sabiha Gökçen Havalimanı'na 'Uçağın inmediği yere havalimanı mı yapılır?' diyerek güya dalga geçenler; işte bu zihniyetin günümüzdeki temsilcileri geride bıraktığımız 19 yıllık dönemde bizim de karşımızdaydı. Kimi zaman mahkemeler yoluyla kimi zaman yalan furyası ile kimin zaman da sokak olaylarıyla ülkemize çağ atlatacak her projemizi sabote etmeye kalktılar. 'Hayır'dan başka laf, 'karga'dan başka kuş bilmeyen bu kifayetsizlerin bugün de Kanal İstanbul projesine aynı saiklerle karşı çıktığını görüyoruz. Bu vizyon projesini boğmak için ellerinden geleni yapıyorlar ama biz bunları aldırmıyor, çapsızların irademizi kırmasına müsaade etmeden, doğru bildiğimiz yolda ilerlemeyi sürdürüyoruz. Çünkü biz dertliyiz, bu ülkeye ve millete sevdalıyız."
'MÜHRÜMÜZÜ VURMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'
Başkan Erdoğan, halk ozanı Neşet Ertaş'ın 'Aşk ile koşan yorulmaz' sözüne inandıklarını söyleyerek, "Sebat ettiği zaman Türkiye ve Türk milletinin neleri başarabileceğini gayet iyi biliyoruz. Allah ömür, milletimiz de destek verdikçe ülkemize aşkla şevkle hizmet etmeye devam edeceğiz. Tıpkı son 19 yıldır olduğu gibi eserlerimizle köprüler, hastaneler, yollar, tünellerle ülkemizin dört bir yanına mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz. Bugün açılışını yaptığımız yolu hizmet ve eser siyasetimizin en son nişanelerinden biri olarak görüyoruz" dedi.
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: YOLUN BEDELİ 1 MİLYAR 455 MİLYON LİRA
Bakan Karaismailoğlu'nun açıklaması şöyle:
İnsan, yük ve veri ulaştırmada dev adımlar atıyoruz. Batı Karadeniz'in cennet köşelerinden 90 kilometrelik yolu 75 kilometre olarak projelendirdik. 11. kilometrelik kesimi bölünmüş yol standardında hizmete açıyoruz. 11.8 kilometrelik yolun 5 kilometresi çift tüp tünel olarak yapılmıştır. Dağlık ve zor coğrafi şartlardaki yollarımızı tünel ve yollarla emniyetli hale getirdik. 14.9 kilometre olan yolu 11.8 kilometreye düşürdük. Seyahat süresini 15 dakika kısalttık. Bartın-Amasra-Kurucaşile yolunun faaliyete geçmesiyle yol 15 kilometre kısalmış olacak. Bedeli 1.455 milyon liradır.
Sanayicimiz, ihracatçımız, çiftçimiz, turizmcimiz için uzakları yakın eden yolları hayata geçireceğiz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİLSEM takvimi 2021: MEB BİLSEM sınav sonuçları sorgulama! BİLSEM sınav sonucu itiraz ne zaman? Taban puanlar...
- Satış patlaması yaşandı tavana vurdu! İkinci el otomobilde dikkat çeken değişim! Volkswagen, Renault, Fiat, Hyundai...
- Bayram öncesi ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır otomobilde ÖTV indirimi 2021 olacak mı? ÖTV matrahı değişiyor mu?
- Yarın kargolar açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Perşembe günü Yurtiçi, Aras, MNG, ve PTT kargo çalışacak mı?
- 15 Temmuz mesajları ve sözleri: 2021 en içten, duygusal ve anlamlı 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri
- MEBBİS son dakika: İl içi atama sonuçları açıklandı mı? 2021 öğretmen il içi tayinler ne zaman açıklanacak?
- SSK Bağ-Kur emekli maaşı yattı mı? 2021 Temmuz zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? Ödeme takvimi...
- Zamlı memur maaşı yattı mı? 2021 Temmuz ayı memur maaşları ne zaman yatacak? e-Bordro ile maaş sorgulama!
- KPSS 2021/1 tercih sonuçları sorgulama: 2021 ÖSYM KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! Yerleşen adaylar...
- 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Perşembe yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak? Resmen açıklandı!
- 14 Temmuz evde bakım parası yattı mı? 2021 Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Ödeme takvimi...
- EKPSS 2022 ne zaman yapılacak? EKPSS puanı kaç yıl geçerli, nasıl hesaplanıyor? İşte detaylar...