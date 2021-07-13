SON DAKİKA | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den "doğal gaz" açıklaması

Katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de bulunan "540 milyar metreküplük doğal gaz" ile ilgili, "Türkiye'nin ortalama 50 milyar metreküp civarında bir tüketimi var. 10 yılın üzerinde teorik olarak yetiyor." dedi.