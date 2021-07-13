SON DAKİKA | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den "doğal gaz" açıklaması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de bulunan "540 milyar metreküplük doğal gaz" ile ilgili, "Türkiye’nin ortalama 50 milyar metreküp civarında bir tüketimi var. 10 yılın üzerinde teorik olarak yetiyor." dedi.
Katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de bulunan "540 milyar metreküplük doğal gaz" ile ilgili, "Türkiye'nin ortalama 50 milyar metreküp civarında bir tüketimi var. 10 yılın üzerinde teorik olarak yetiyor." dedi.
KARADENİZ'DEKİ GAZDA İLK ÜRETİM NE ZAMAN?
Bakan Dönmez "(Doğal gazda) 2023 gibi ilk üretime başlarız, 2027-2028'de plato dediğimiz maksimum seviyeye ulaşır. Bugünkü tüketim verilerini dikkate aldığımızda neredeyse yüzde 30-35 arasında gaz ihtiyacımızı karşılamış olacağız." şeklinde konuştu.
FATURAYA NE ZAMAN YANSIR?
Çıkarılacak doğal gazın faturalara yansıması nasıl olur? sorusuna yanıt veren Bakan Dönmez, "Bu gazı üretip sisteme bağladığımız andan itibaren vatandaşımıza yansıma olacak. 2023'ten itibaren etkilerini göreceğiz." şeklinde yanıt verdi.
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