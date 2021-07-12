Kurban Bayramı'nda pandemi parası yatacak mı? Bayramda 1100 TL destek ödemesi var mı, olacak mı?
Kurban Bayramı'nda pandemi parası yatacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ihtiyaç sahiplerine ödenen destek ödemelerinin hesaplara yatıp yatmayacağı merak ediliyor. Koronavirüs sürecinde uzun süredir maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlara hükümet tarafından 1100 TL nakti yardım desteği sağlandı. İşte, Kurban Bayramı'nda pandemi parası yatacak mı? Bayramda 1100 TL destek ödemesi var mı, olacak mı?
Kurban Bayramı'nda pandemi parası yatacak mı? Bayramda 1100 TL destek ödemesi var mı, olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere koronavirüs nedeniyle maddi sorun yaşayan vatandaşlara pandemi desteği hükümet tarafından sağlandı. Başvuruları e devlet üzerinden gerçekleştirilen 1100 TL pandemi desteği sonuçları yine aynı sistem üzerinden sorgulana biliyor. Pandemi sürecinde ödenen destek ödemesinin bayramda hesaplara yatıp yatmayacağı merak ediliyor.
SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU E-DEVLETTEN NASIL YAPILIR?
Yeni alınan karara göre pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine 1100 lira sosyal yardım yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydetti. Bakan Yanık şunları söyledi: "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık.
Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." dedi.
E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları yapanlar için..
TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;
0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma
günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.
Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.
1100 TL'LİK SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.
Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.
Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.
Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Sosyal yardımlaşma başvuru sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında yine e-devlet sayfasından "Başvurular Listesi" ekranına tıklayarak 1100 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonucunuzu öğrenebileceksiniz
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