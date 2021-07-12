Kurban Bayramı'nda pandemi parası yatacak mı? Bayramda 1100 TL destek ödemesi var mı, olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere koronavirüs nedeniyle maddi sorun yaşayan vatandaşlara pandemi desteği hükümet tarafından sağlandı. Başvuruları e devlet üzerinden gerçekleştirilen 1100 TL pandemi desteği sonuçları yine aynı sistem üzerinden sorgulana biliyor. Pandemi sürecinde ödenen destek ödemesinin bayramda hesaplara yatıp yatmayacağı merak ediliyor.

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU E-DEVLETTEN NASIL YAPILIR?

Yeni alınan karara göre pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine 1100 lira sosyal yardım yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydetti. Bakan Yanık şunları söyledi: "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık.