Son dakika: Sanayide çarklar dönüyor! Ekonomide sevindiren rakam! Yüzde 40,7 yükseldi

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ MAYIS 2021: YÜZDE 40,7 ARTTI



Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %33,4, imalat sanayi sektörü endeksi %42,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %20,9 arttı.



Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları (%), Mayıs 2021