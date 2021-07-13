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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Sanayide çarklar dönüyor! Ekonomide sevindiren rakam! Yüzde 40,7 yükseldi

Son dakika: Sanayide çarklar dönüyor! Ekonomide sevindiren rakam! Yüzde 40,7 yükseldi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.07.2021 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021
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Son dakika: Sanayide çarklar dönüyor! Ekonomide sevindiren rakam! Yüzde 40,7 yükseldi

Son dakika haberleri... TÜİK mayıs ayının sanayi üretimi hakkında açıklama yaptı. TÜİK tarafından yapılan açıklamada, "Sanayi üretim endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 40,7 yükseldi." ifadelerine yer verildi.

Sanayi üretim endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 40,7 yükseldi.

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ MAYIS 2021: YÜZDE 40,7 ARTTI


Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %33,4, imalat sanayi sektörü endeksi %42,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %20,9 arttı.

Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları (%), Mayıs 2021

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 1,3

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %8,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi %1,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,7 azaldı.

Sanayi üretim endeksi aylık değişim oranları (%), Mayıs 2021

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ DEĞİŞİM ORANLARI (%)

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