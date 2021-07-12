Skandal kripto para vurgunu! 14 milyon dolar...

KENDİNİ BAŞKA BİR İSİMLE TANITMIŞ

Çetinkaya, bunu yeni bir kripto para vurgunu olarak tanımlayarak, "Bu aslında yeni bir kripto para vurgunu. Erkan A. adı ile kendini tanıtan Eren D. isimli bir şahıs 'Mpax Coin' olarak bir kripto para çıkardığını iddia ediyor. Yaklaşık 1112 bin civarında mağdur olduğunu düşünüyoruz. Bir kripto para borsa kuruluşunda 'Mpax coin' işlem görüyor. Normal şartlarda bu kripto para değil. Bu herkesin 1520 dakikada çıkarabileceği bir şey ama vatandaş bunu bilmiyor. Herkes bunun bir kripto para olduğunu ve bundan bir kazanç elde edeceklerini düşünüyorlar.