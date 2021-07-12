Emekli maaş ve ikramiyeleri yattı mı? 2021 Temmuz SSK Bağ-Kur emekli maaş ve bayram ikramiyesi ödeme takvimi!

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilere bu ay çifte ödeme yapılacak. Zamlı maaş ve ikramiyeler Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatacak. Haziran ayı enflasyonunun açıklanması ile birlikte 6 aylık endeks değişimi ile yüzde 8.45 zam yansıtılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla araştırdığı temmuz ayı ödeme takvimi ile ilgili resmi bir açıklama geldi. Peki, emekli maaş ve ikramiyeleri yattı mı? 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ve bayram ikramiyesi hangi günler yatacak? İşte haberi detayları...

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

SSK kapsamında aylık alanlardan maaaşlarını 17, 18, 19, 20, 21 Temmuz'da alanlar 13 Temmuz; 22, 23, 24, 25, 26 Temmuzda alanlar 14 Temmuz'da ödenecek.

Bağ-Kur emeklileri için 16 Temmuz'da hesaplara yatırılacak.

Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların ise temmuz ayı farkı, ağustos aylıkları 15 Temmuz'da birlikte ödenecek.