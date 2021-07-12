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Emekli maaş ve ikramiyeleri yattı mı? 2021 Temmuz SSK Bağ-Kur emekli maaş ve bayram ikramiyesi ödeme takvimi!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.07.2021
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Emekli maaş ve ikramiyeleri yattı mı? 2021 Temmuz SSK Bağ-Kur emekli maaş ve bayram ikramiyesi ödeme takvimi!

13 milyon emeklinin heyecanla beklediği 2021 Temmuz zammı belli oldu. Bayram ikramiyelerinin de ödeneceği tarihin açıklanması ile birlikte gözler zamlı maaş ve ikramiyelerin verileceği tarihe çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ödeme takvimi duyuruldu. Peki, emekli maaş ve ikramiyeleri yattı mı? 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ve bayram ikramiyesi hangi günler yatacak? İşte cevaplar...

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilere bu ay çifte ödeme yapılacak. Zamlı maaş ve ikramiyeler Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatacak. Haziran ayı enflasyonunun açıklanması ile birlikte 6 aylık endeks değişimi ile yüzde 8.45 zam yansıtılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla araştırdığı temmuz ayı ödeme takvimi ile ilgili resmi bir açıklama geldi. Peki, emekli maaş ve ikramiyeleri yattı mı? 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ve bayram ikramiyesi hangi günler yatacak? İşte haberi detayları...

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

SSK kapsamında aylık alanlardan maaaşlarını 17, 18, 19, 20, 21 Temmuz'da alanlar 13 Temmuz; 22, 23, 24, 25, 26 Temmuzda alanlar 14 Temmuz'da ödenecek.

Bağ-Kur emeklileri için 16 Temmuz'da hesaplara yatırılacak.

Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların ise temmuz ayı farkı, ağustos aylıkları 15 Temmuz'da birlikte ödenecek.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

OCAK/TEMMUZ
SSK (2000 ÖNCESİ)..... 2.420.....2.624
SSK (2000 SONRASI)...1.500.....1.627
BAĞ-KUR (ESNAF)......1.763.....1.912
BAĞ-KUR (TARIM).......1.662....1.802
EMEKLİ SANDIĞI.........3.020....3.275...

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

2021 yılının ikinci ikramiyesi olan Kurban Bayramı ikramiyeleri 13-16 Temmuz tarihlerinde hesaplara yatacak.

İşte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin ikramiye ödeme takvimi:

SSK emeklileri ikramiye tarihi: 13-14 Temmuz

Bağ-Kur emeklileri ikramiye tarihi: 15 Temmuz

Emekli Sandığı emeklileri ikramiye tarihi: 16 Temmuz

NE KADAR İKRAMİYE VERİLECEK?

Ramazan Bayramı ile birlikte emekli ikramiyelerinde artış yaşandı. Yılda iki kez verilen bayram ikramiyeleri 1.100 TL'ye yükseldi.

YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

Yeni emekli olanlar da bayram ikramiyesi alabilecek. Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak.

2021 EMEKLİYE PROMOSYONU NE KADAR?

Emeklilere 3 yılda bir banka promosyonu veriliyor. Maaş aldıkları bankaya 3 yıl kalma taahhütü veren emeklilere, ilgili banka tarafından belirli miktarda promosyon ödeniyor. Yeni emekliler de ilk maaşlarıyla birlikte bu ek gelire kavuşuyor.

İşte banka banka 2021 promosyon miktarları:

• Ziraat Bankası: 500 TL, 625 TL, 750 TL

• Halkbank: 500 TL, 625 TL, 750 TL

• Vakıfbank: 500 TL, 625 TL, 750 TL

• Fibabank: 500 TL, 625 TL, 750 TL

• Garanti BBVA: 800 TL, 1.000 TL, 1.200 TL

• İş Bankası: 750 TL, 875 TL, 1.000 TL

• Yapı Kredi Bankası: 1.200 TL, 1.500 TL, 1.750 TL

• Akbank: 850 TL, 1.050 TL, 1.250 TL

• Denizbank: 675 TL, 850 TL, 1.000 TL

• Şekerbank: 650 TL, 800 TL, 1.000 TL

• QNB Finansbank: 1.000 TL, 1.300 TL, 1.600 TL

• ING Bank: 500 TL, 625 TL, 750 TL

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