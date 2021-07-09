Son dakika: THY ve Hava-İş Sendikası maaş zammı oranında anlaştı
Son dakika... Türk Hava Yolları (THY), yetkili çalışan sendikası Hava-İş ile 2021 yılının ikinci altı aylık dilimi için maaş zam oranında mutabakat sağladı. Anlaşmaya göre, THY çalışanları yılın ikinci altı aylık dilimi için ilk altı ay enflasyon farkına ek olarak yüzde 10 oranında maaş zammı alacak.
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ile Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal arasında imzalanan anlaşmaya göre, THY çalışanları yılın ikinci altı aylık dilimi için ilk altı ay enflasyon farkına ek olarak yüzde 10 oranında maaş zammı alacak.
Toplam yüzde 18,45 olarak yansıyacak zam oranı Türkiye'de görevli çalışanlar ile operasyonları başlayan hatlarda görev yapan yurt dışı çalışanlarını kapsayacak.
"GÜNEŞ BİZİM İÇİN YENİDEN DOĞUYOR"
Açıklamada görüşlerine yer verilen İlker Aycı, Kovid-19 salgınının havacılık endüstrisi için "tsunami etkisi" yarattığını belirterek, şunları kaydetti:
"Türk Hava Yolları tüm çalışanlarının çabası ve fedakarlığıyla güçlü durmayı başardı. Çünkü biz iş arkadaşı olmanın ötesinde büyük bir aileyiz ve ailemizin her ferdi bu karanlık dönemde üzerine düşeni yapmaya devam ediyor. Şimdiyse güneş bizim için yeniden doğuyor. Yakın gelecekte çok daha güzel günleri hep birlikte göreceğimize inanıyorum. Bu vesileyle tüm çalışma arkadaşlarımıza ve başta Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Sayın Ali Kemal Tatlıbal olmak üzere yetkili sendika temsilcilerine teşekkür ederim."
THY ve çalışanlarını, salgının yıkıcı ekonomik etkilerinden korumak amacıyla 2020 yılının ekim ayı itibarıyla önemli tedbirler alınmış ve bu kapsamda bayrak taşıyıcı havayolu ile yetkili çalışan sendikası Hava-İş, yaklaşık 25 bin THY çalışanının ücretlerini yeniden düzenleyen bir protokol imzalamıştı.
Protokolde istihdamın kesintisiz devamının sağlanması ve şirket gelir-gider dengesinin korunması amaçlanmıştı.
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