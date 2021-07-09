Ters düştü tahtı sallandı! Altın fiyatları rotadan çıktı! Uzman isim yorumladı: Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatının dolar ve ons odaklı belirlendiğini söyleyen Kapalıçarşı esnafı Kaan Gözüm, ''Altını ons fiyatında bin 900 dolarlara kadar bir çıkış oldu.

Şu anda bin 790 dolar civarında seyrediyor. TL bazında fiyat çok yükselmedi, ons bazında bir yükseliş gerçekleşti. Dolar bu seviyeyi koruduğu takdirde, ons çok yüksek fiyatlara çıkmayabilir.