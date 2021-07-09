Ters düştü tahtı sallandı! Altın fiyatları rotadan çıktı! Uzman isim yorumladı: Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...
Altın fiyatları 9 Temmuz itibariyle yeniden aşağı yönde ivme kazandı. Yatırımcıların güvenilir liman olarak gördükleri altın fiyatları için uzman isimlerin yorumları takip ediliyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde yüzde0,15 oranında değer kaybederken, alış fiyatı 503,08 TL, satış fiyatı ise 503,13 TL oldu. Gram altın da haftanın son iş gününde düşüş yaşadı. Yatırım yapmak isteyenler değerlendirmeler sonrasında adımlar atılıyor. Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları için detayları haberimizde derledik...
Ters düştü tahtı sallandı. Altın fiyatları rotadan çıktı. Uzman isim yorumladı: Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları gün içinde aşağı ve yukarı yönde hareketlerini sürdürüyor. Altın yatırımı yapmak isteyenler uzman isimlerin yorumlarını merak ediyor. Güvenilir yatırım olarak bilinen altının son dönemde kafa karıştıran hareketleri sonrasında fiyatlar yakından takip ediliyor. İşte, güncel altın fiyatları...
İŞTE UZMAN YORUMLARI
Altın yatırımcısı küresel piyasalarda koronavirüsün delta varyantının oluşturabileceği risklere odaklanırken, iç piyasada ise altın Dolar/TL odaklı yatay seyrini koruyor.
Haziran ayı başında Dolar/TL'deki yükselişle birlikte 527 liraya kadar çıkan gram altın ardından düşüşe geçerek uzun bir süre yatay seyretmişti. Bir süredir 500 lira civarında işlem gören gram altın için uzmanların yıl sonu beklentisi ise 600 lira.
Altın fiyatının dolar ve ons odaklı belirlendiğini söyleyen Kapalıçarşı esnafı Kaan Gözüm, ''Altını ons fiyatında bin 900 dolarlara kadar bir çıkış oldu.
Şu anda bin 790 dolar civarında seyrediyor. TL bazında fiyat çok yükselmedi, ons bazında bir yükseliş gerçekleşti. Dolar bu seviyeyi koruduğu takdirde, ons çok yüksek fiyatlara çıkmayabilir.
TL bazında 490 ile 530 lira arası bir aralık veriliyor. 490 liranın altına indiği takdirde, 470 liranın altına düşebileceği öngörülüyor. 530'u kırdığı takdirde ise 560 lira civarındaki rakamların konuşulduğunu söyleyebiliriz.
UZMAN İSİMDEN UYARI
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş fiyatlar hakkında geçtiğimiz hafta önemli açıklamalarda bulundu. İslam Memiş, şöyle konuştu:
"Teknik olarak yükselişlerin devam etmesi için ons altının 1805 doları aşması gerekiyor. Hatta altının 1820 dolar üzerinde kalıcı olamazsa tekrar 1760 doların altında aşağı yönlü kırılabilir.
Memiş ayrıca elinde TL bulunduran vatandaşların altın fiyatlarında yaşanan düşüşleri bir alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.
9 TEMMUZ 2021 CUMA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın 9 Temmuz Cuma sabahında düşüşe devam ediyor. Yüzde 0,15 oranında değer kaybeden gram altının alış fiyatı 503,08 TL, satış fiyatı ise 503,13 TL oldu.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın dün sabah yaşadığı değer kaybının ardından gün içinde yeniden değer kazanmıştı. Bugün ise yine güne değer kaybıyla başladı. Çeyrek altının alış fiyatı 815,00 TL olurken satış fiyatı ise 830,00 TL oldu.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın sabah saatlerinde yüzde 0,06 oranında değer kaybederken alış fiyatı 1.629,00 TL, satış fiyatı ise 1.661,00 TL oldu.
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın 9 Temmuz Cuma sabahında yüzde 0,09 oranında değer kazandı ve 3.288,69 TL seviyelerinde işlem görüyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını dün güne yükselerek başlamıştı ancak yaşadığı değer kaybının ardından yeni güne dünkü seviyesinin altında başladı. 9 Temmuz Cuma sabahında cumhuriyet altınının alış fiyatı 3.341,00 TL, satış fiyatı ise 3.391,00 TL oldu.
14 AYAR ALTIN NE KADAR?
14 ayar altın dün akşam saatlerinde değer kazanmış ve yaşadığı düşüşten sonra toplanmıştı Ancak bu sabah yeniden yönünü aşağı çevirdi ve yüzde 0,15 oranında değer kaybetti. Haftanın son iş gününde 14 ayar altının alış fiyatı 276,04 TL, satış fiyatı ise 331,26 TL oldu.
18 AYAR ALTIN NE KADAR?
18 ayar altın 9 Temmuz Cuma gününe değer kazanarak başladı ve alış fiyatı 367,87 TL olurken, satış fiyatı 368,21 TL oldu.
22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?
22 ayar bileziğin gram fiyatı, bugün değer kaybetse bile güne dünkü seviyesinin üzerinde başladı. 22 ayar bileziğin alış fiyatı 454,21 TL olurken, satış fiyatı ise 485,77 TL oldu.
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- Ters düştü tahtı sallandı! Altın fiyatları rotadan çıktı! Uzman isim yorumladı: Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...
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