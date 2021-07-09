75 bin TL'ye kadar kredi başvurusu! Detaylar son dakika belli oldu! KOSGEB kredi başvuru ekranı...

KOSGEB kredi başvurusu nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KOSGEB kredisi kapsamında küçük işletmeler 3 ay olmak üzere toplamda azami 75 bin liralık kredi ödemesinden faydalanacak. Kredi ödemeleri 3 taksitte yapılacak. Koronavirüs (Covid-19) salgını boyunca gelir kaybı yaşayan veya nakit akışında problem yaşayan sektörler de KOSGEB desteklerinden yararlanabilecek. Merak edilen detayları haberimizde derledik.

KOSGEB KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Mikro ve küçük işletmeler başvuru kriterlerini karşılaması sonrasında www.kosgeb.gov.tr adresinde e-Hizmetler bölümünden başvurularını yapabilecek. E-Hizmetler menüsünden 'Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu' alt menüsünü seçerek, online bir şekilde başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.