75 bin TL'ye kadar kredi başvurusu! Detaylar son dakika belli oldu! KOSGEB kredi başvuru ekranı...
KOSGEB kredi başvuruları için 9 Temmuz son tarih olarak açıklandı. Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı kapsamında yapılan birinci dönem başvuruları tamamlandı. KOSGEB ikinci dönem başvuruları ise 9 Temmuz’da (bugün) sona erecek. KOSGEB kredi desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, ‘KOSGEB kredi başvuru sayfası’ hakkında araştırma yapıyor. Başvuruların bugün sona erecek olmasından dolayı vatandaşlar süreninin yeniden uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor.
KOSGEB kredi başvurusu nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KOSGEB kredisi kapsamında küçük işletmeler 3 ay olmak üzere toplamda azami 75 bin liralık kredi ödemesinden faydalanacak. Kredi ödemeleri 3 taksitte yapılacak. Koronavirüs (Covid-19) salgını boyunca gelir kaybı yaşayan veya nakit akışında problem yaşayan sektörler de KOSGEB desteklerinden yararlanabilecek. Merak edilen detayları haberimizde derledik.
KOSGEB KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Mikro ve küçük işletmeler başvuru kriterlerini karşılaması sonrasında www.kosgeb.gov.tr adresinde e-Hizmetler bölümünden başvurularını yapabilecek. E-Hizmetler menüsünden 'Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu' alt menüsünü seçerek, online bir şekilde başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.
KOSGEB veri tabanına kayıtlı olmayan veya KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel olmayan işletmeler, öncelikle kayıt işlemlerini tamamlamalıdır. Ardından, KOSGEB kredi başvurularını gerçekleştirebilirler.
KOSGEB kredi ödemeleri, işletmelere 3 ay taksitle ödenecek. Her ödeme öncesinde, resmi kayıtlardan işletmenin aktif olduğu ve istihdamını 2020 Mart ayındaki seviyesinde koruyup korumadığı kontrol edilecektir.
KOSGEB KREDİ ÖDEMESİNDEN KİMLER YARARLANABİLİYOR?
Girişimcilik veya işe devam kredisinden yararlanan vatandaşlar, daha önce bu krediden yararlanamıyordu. Ancak yapılan açıklamalar ile beraber Girişimcilik ve İşe Devam kredisinden yararlanan işletmeler de bu krediden faydalanabilecek.
Birinci dönemde başvurusu reddedilen işletmelere yönelik de yeni düzenlemeler yapıldı. Yeni düzenlemeye göre başvuru şartlarını sağlayan KOBİ'ler tekrardan başvuru yapabilecekler.
Birinci başvuru döneminde herhangi bir sebepten dolayı başvuru yapamayan veya başvuruyu kaçıran işletmeler de yeni dönemde başvuru yapabiliyorlar.
KOSGEB KREDİ ÖDEMESİ NE KADAR?
10 kişiden az çalışanı olan mikro işletmeler, aylık 10 bin lira olmak üzere 3 ayda toplam 30 bin lira, 10 - 49 arası çalışan sayısı olan küçük işletmeler ise aylık 25 bin lira olmak üzere 3 ayda toplam 75 bin lira destek alıyor.
Bu kapsamda 2017 ve sonrasında kurulan ve yenilikçi faaliyetlerde bulunan işletmelere 25 bin liraya kadar ilave destek verilecek.
Kovid-19'dan etkilenen işletmelere yönelik KOSGEB desteğinde başvuru süresi uzatıldı
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, koronavirüs (Covid-19) salgınından olumsuz etkilenen imalatçı mikro ve küçük işletmelere yönelik hızlı destek programında başvuru süresini 6 Ağustos'a kadar uzattığını açıkladı.
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- 75 bin TL'ye kadar kredi başvurusu! Detaylar son dakika belli oldu! KOSGEB kredi başvuru ekranı...
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