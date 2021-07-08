SON DAKİKA | Marmara Denizi'nden çıkan balıklar sağlıklı mı? Av yasağı uzayacak mı? Bakan Bekir Pakdemirli'den önemli açıklama

Bu av yasağı ne zaman kadar devam ediyor? 1 Eylül'e kadar devam ediyor. Bunun haricinde olta balıkçılığına yani kıyı balıkçılığına şu anda Marmara Denizi açık. Buradan tutulan ve avlanan balıklar özellikle tezgahlarda çok fazla yer almıyor ama yer alsa dahi bunların da yenilmesi ve tüketilmesiyle ilgili herhangi bir problem, herhangi bir bulgumuz şu ana kadar yok.