2021 çay budama paraları ne zaman ödenecek? Bu sene çay budama paraları hangi tarihte yatar? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çay üreticileri 2021 yılına ait ödemelerin yapılacağı tarihi merak ediyor. Bakanlık tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, 2021 çay budama paraları ne zaman ödenecek? Bu sene çay budama paraları hangi tarihte yatar?

2021 ÇAY BUDAMA PARALARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Çay üreticileri ÇAYKUR Genel Müdürlüğü tarafından ödenecek olan çay budama paralarına gözlerini çevirdiler. Çay Budama Masrafı (ÇAYKUR) için de 4.586.293 TL destek ödemesi yapılacak.