2021 çay budama paraları ne zaman ödenecek? Bu sene çay budama paraları hangi tarihte yatar?
2021 çay budama paraları ne zaman ödenecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çay budama ödemelerinin üreticilerin hesaplarına ne zaman yatacağı konusunda açıklamalar bekleniyor. Her yıl Haziran ayında yapılan ödemelerin bu sene hangi tarihte yapılacağına yönelik açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, 2021 çay budama paraları ne zaman ödenecek? Bu sene çay budama paraları hangi tarihte yatar?
2021 çay budama paraları ne zaman ödenecek? Bu sene çay budama paraları hangi tarihte yatar? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çay üreticileri 2021 yılına ait ödemelerin yapılacağı tarihi merak ediyor. Bakanlık tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, 2021 çay budama paraları ne zaman ödenecek? Bu sene çay budama paraları hangi tarihte yatar?
2021 ÇAY BUDAMA PARALARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Çay üreticileri ÇAYKUR Genel Müdürlüğü tarafından ödenecek olan çay budama paralarına gözlerini çevirdiler. Çay Budama Masrafı (ÇAYKUR) için de 4.586.293 TL destek ödemesi yapılacak.
ÇAY BUDAMA PARALARI YATTI MI?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli destek ödemeleri hakkında geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, 2 milyar 563 milyon 770 bin 722 TL'lik destekleme ödemelerini üreticilerin hesaplarına aktarmaya başladıklarını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter'daki hesabından destek ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Pakdemirli, 2 milyar 563 milyon 770 bin 722 TL'lik destek ödemelerini gerçekleştireceklerini belirterek, "Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 143 bin 912 üreticimize 2 milyar 354 milyon 833 bin 985 TL, katı organik organomineral gübre desteği kapsamında 44 bin 468 üreticimize 79 milyon 613 bin 47 TL, hububat baklagil dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 18 bin 788 üreticimize 61 milyon 705 bin 775 TL, sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 114 üreticimize 33 milyon 191 bin 96 TL, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 8 bin 795 üreticimize 27 milyon 54 bin 858 TL, çay budama masrafı desteği kapsamında 7 milyon 371 bin 960 TL olmak üzere toplamda 2 milyar 563 milyon 770 bin 722 TL'lik destekleme ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başladık. Hayırlı, bereketli olsun" dedi.
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- 2021 çay budama paraları ne zaman ödenecek? Bu sene çay budama paraları hangi tarihte yatar?
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