4D'li taşeron işçi ikramiyeleri ne zaman verilecek? 2021 3. ilave tediye ödeme tarihi ne zaman? Bayramdan önce...
Taşeron ve kamu işçisine ilave tediye (ikramiye) ödemeleri için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı kararıyla kamu işçilerine ilave tediyenin üçüncü taksitinin ödeneceği tarih duyuruldu. İlave tediyelerinin üçüncü taksit ödemesinin hangi tarihte yapılacağını merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, 4D'li taşeron işçi ikramiyeleri ne zaman verilecek? 2021 3. ilave tediye ödeme tarihi ne zaman? Bayramdan önce yatacak mı? İşte cevaplar...
4D'li taşeron işçi ikramiyeleri ne zaman verilecek? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Kamu işçileri ve 4D'li sürekli işçilere her yıl ilave tediye (ikramiye) ödeniyor. İşçilerin aldığı brüt maaş üzerinden 52 günlük tediye hesaplanıyor. Hesaplama sonrası çıkan tutardan sosyal güvenlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi düşülüyor. Şimdi ise gözler ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, 4D'li taşeron işçi ikramiyeleri ne zaman verilecek? 2021 3. ilave tediye ödeme tarihi ne zaman? Bayramdan önce yatacak mı? İşte haberin detayları...
2021 3. TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Toplam 52 gün olan ikramiyeler 4 taksit şeklinde 13'er günlük olarak hesaplara yatırılıyor. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta, yılın ikici ikramiyesi ise 11 Mayıs'ta hesaplara yatırıldı.
Yılın ikinci yarısında yapılacak 26 günlük ödeme takvimi belli oldu. Buna göre, ek ödemenin ilk yarısı 16 Temmuz'da, diğer yarısı ise 17 Aralık'ta verilecek.
Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek.
YARGITAY KARARIYLA HACİZ KONULAMIYOR
Bu ikramiyelere haciz konulamayacağı Yargıtay kararıyla da hüküm altına alınmış bulunuyor.
Yıl boyu çalışmayan işçilere de çalıştıkları süre oranında ödeme yapılıyor. Ödemeler dört taksit olarak yapılıyor. Toplamda 52 günlük ilave tediyesi yıl içinde yatırılmış oluyor.
2021 TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?
İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor.
En düşük ödeme 1.108 TL olacak. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak.
İLAVE TEDİYE NEDİR?
6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.
KİMLER TEDİYE ÖDEMESİ ALABİLİR?
52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor. 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:
* Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,
* Kamu iktisadi teşekkülleri,
* Genel ve katma bütçeli kurumlar,
* Özel bütçeli idareler,
* Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.
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