4D'li taşeron işçi ikramiyeleri ne zaman verilecek? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Kamu işçileri ve 4D'li sürekli işçilere her yıl ilave tediye (ikramiye) ödeniyor. İşçilerin aldığı brüt maaş üzerinden 52 günlük tediye hesaplanıyor. Hesaplama sonrası çıkan tutardan sosyal güvenlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi düşülüyor. Şimdi ise gözler ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, 4D'li taşeron işçi ikramiyeleri ne zaman verilecek? 2021 3. ilave tediye ödeme tarihi ne zaman? Bayramdan önce yatacak mı? İşte haberin detayları...

2021 3. TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Toplam 52 gün olan ikramiyeler 4 taksit şeklinde 13'er günlük olarak hesaplara yatırılıyor. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta, yılın ikici ikramiyesi ise 11 Mayıs'ta hesaplara yatırıldı.

Yılın ikinci yarısında yapılacak 26 günlük ödeme takvimi belli oldu. Buna göre, ek ödemenin ilk yarısı 16 Temmuz'da, diğer yarısı ise 17 Aralık'ta verilecek.

Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek.