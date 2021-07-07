Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Haziran 2021 nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İŞKUR ile e-Devlet sorgulama...

Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Haziran 2021 nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşçi ve işverenin merakla takip ettiği nakdi ücret desteği için beklenen açıklama geldi. Pandemi döneminin iş dünyasına olumsuz etkisini azaltmak için devlet tarafından ödenen nakdi desteğin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. İşte, Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Haziran 2021 nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILDI MI,SON DURUM NE?

Nakdi ücret desteğine ilişkin yeni bir karar açıklanmadı.

En son alınan karar ile nakdi ücret desteği, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 30 Haziran 2021 tarihine daha uzatılmıştı.