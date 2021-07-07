Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Haziran 2021 nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İŞKUR ile e-Devlet sorgulama...
Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde vatandaşlara destek olmak amacıyla ödenen nakdi ücretin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu. Bilindiği üzere 1 Temmuz itibariyle tam normalleşme adımları atıldı. Hal böyle olunca ödenekten yararlananlar nakdi ücret desteği için gelecek açıklamaları bekliyor. İşte, Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Haziran 2021 nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İŞKUR ile e-Devlet sorgulama...
Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Haziran 2021 nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşçi ve işverenin merakla takip ettiği nakdi ücret desteği için beklenen açıklama geldi. Pandemi döneminin iş dünyasına olumsuz etkisini azaltmak için devlet tarafından ödenen nakdi desteğin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. İşte, Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Haziran 2021 nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILDI MI,SON DURUM NE?
Nakdi ücret desteğine ilişkin yeni bir karar açıklanmadı.
En son alınan karar ile nakdi ücret desteği, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 30 Haziran 2021 tarihine daha uzatılmıştı.
Nakdi ücret desteği ödemelerinin yeniden uzatılmadı. son nakdi ücret desteği önümüzdeki hafta pazartesi gününden cuma gününe kadar hesaplara yatmış olacak.
Hal böyle olunca nakdi destek ücreti uzatılmadı. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Nakdi ücret desteği (ücretsiz izin maaş desteği) ödemeleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmese de haziran ayına ilişkin (temmuz ayı) ödemelerinin bu hafta içerisinde yapılması bekleniyor.
Kısa çalışma ve işsizlik ödenekleri 5 Temmuz'da hesaplara yatırılmıştı. Bu bilgiler kapsamında nakdi ücret desteğinin bu hafta içerisinde ödenmesi bekleniyor.
Ödemelerin yapılım yapılmadığı "turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-odemesi" internet adresinden sorgulanacak.
NAKDİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?
Ücretsiz izin desteği sorgulama ekranı için İŞKUR giriş bilgileri ya da E-Devlet şifresine sahip olmak yeterli. İlk kez e Devlet şifresi alacakların ise PTT'ye başvurması gerekiyor. Nakdi destek ödeme bilgilerini sorgulamak için E-Devlet girişi yapan vatandaşlar, aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerini sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor.
ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ
2020 yılında başlayan nakdi ücret desteğinin önce 17 Mayıs 2021 tarihinde biteceği açıklanmıştı. Ancak daha sonra bu tarih uzatılarak 30 Haziran'a kadar çekilmişti. Eğer herhangi bir uzatma kararı alınmadığı taktirde nakdi ücret desteği Temmuz ayının ilk haftasında son kez hesaplara yatırılacak.
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