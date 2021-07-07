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İşçilere bayram müjdesi! Taşeron ve kamu işçisi 3. ilave tediyeler ne zaman ödenecek? İkramiye ödeme tarihi...

EKONOMİ
SALİM DEMİRKIRAN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.07.2021
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İşçilere bayram müjdesi! Taşeron ve kamu işçisi 3. ilave tediyeler ne zaman ödenecek? İkramiye ödeme tarihi...

700 bine yakın işçinin heyecanla beklediği ikramiye tarihi belli oldu. 2021 yılına ilişkin 3. ikramiyenin ödeneceği tarihi merak eden vatandaşlar, müjdeli haberi bekliyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yılın üçüncü ve dördüncü ikramiye tarihleri duyuruldu. Peki, kim ne kadar ikramiye alacak? Taşeron ve kamu işçisinin 3. ilave tediyeleri ne zaman ödenecek? İşte haberin detayları...

Taşeron ve kamu işçisinin 3. ilave tediyeleri ne zaman ödenecek? Kamu işçilerine 2021'de yapılacak ek ödemenin ilk yarısı ve diğer yarısı için beklenen açıklama geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, yılın birinci yarısı için yapılacak ödemelerin bayramdan önce gerçekleştirileceği öğrenildi. Peki, kim ne kadar ikramiye alacak? Taşeron ve kamu işçisinin 3. ilave tediyeleri ne zaman ödenecek? İşte ikramiye ödeme tarihi...

2021 3. TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Toplam 52 gün olan ikramiyeler 4 taksit şeklinde 13'er günlük olarak hesaplara yatırılıyor. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta, yılın ikici ikramiyesi ise 11 Mayıs'ta hesaplara yatırıldı.

Yılın ikinci yarısında yapılacak 26 günlük ödeme takvimi belli oldu. Buna göre, ek ödemenin ilk yarısı 16 Temmuz'da, diğer yarısı ise 17 Aralık'ta verilecek.

Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek.

2021 TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor.

En düşük ödeme 1.108 TL olacak. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak.

İLAVE TEDİYE NEDİR?

6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.

KİMLER TEDİYE ÖDEMESİ ALABİLİR?

52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor. 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:

* Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,

* Kamu iktisadi teşekkülleri,

* Genel ve katma bütçeli kurumlar,

* Özel bütçeli idareler,

* Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.

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