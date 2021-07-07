İşçilere bayram müjdesi! Taşeron ve kamu işçisi 3. ilave tediyeler ne zaman ödenecek? İkramiye ödeme tarihi...

Taşeron ve kamu işçisinin 3. ilave tediyeleri ne zaman ödenecek? Kamu işçilerine 2021'de yapılacak ek ödemenin ilk yarısı ve diğer yarısı için beklenen açıklama geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, yılın birinci yarısı için yapılacak ödemelerin bayramdan önce gerçekleştirileceği öğrenildi. Peki, kim ne kadar ikramiye alacak? Taşeron ve kamu işçisinin 3. ilave tediyeleri ne zaman ödenecek? İşte ikramiye ödeme tarihi...

2021 3. TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Toplam 52 gün olan ikramiyeler 4 taksit şeklinde 13'er günlük olarak hesaplara yatırılıyor. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta, yılın ikici ikramiyesi ise 11 Mayıs'ta hesaplara yatırıldı.

Yılın ikinci yarısında yapılacak 26 günlük ödeme takvimi belli oldu. Buna göre, ek ödemenin ilk yarısı 16 Temmuz'da, diğer yarısı ise 17 Aralık'ta verilecek.

Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek.