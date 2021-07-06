Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığından ihale açıklaması

Hazine Finansman Programı'nda borç servisinin dönemler arası dengeli dağılmasının sağlanması ve ikincil piyasada fiyat etkinliğinin artırılması amaçlarıyla piyasa koşulları çerçevesinde değişim ihalesi yapıldı.

Bu kapsamda, 22 Eylül 2021 itfa tarihli senet geri alınarak, karşılığında 19 Ağustos 2026 itfa tarihli TLREF'e endeksli devlet tahvili ihraç edildi.

İhalede reel basit faiz yüzde 20,15, reel bileşik faiz yüzde 21,72 oldu. Nominal teklifin 2 milyar 300 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 950 milyon lira, net satış 1 milyar 934,3 milyon lira olarak gerçekleşti.