1.798 TL hesaplara yatacak! Temmuz ayı evde bakım maaşı yattı mı? 2021 evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen evde bakım aylığına temmuz zammı geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde verilen evde bakım maaşına 2021'nin ilk altı aylık enflasyon verisine göre %8,45 oranında zam yapıldıu. Buna göre, 1.657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya yükseldi. Peki, 2021 Temmuz ayı evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte cevaplar...

EVDE BAKIM AYLIĞI YÜKSELDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için "Evde Bakım Yardımı" hizmeti veriliyor. Bu kapsamda, 2021 yılı ikinci altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.797 TL'ye yükseldi.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı, her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor. Bu ayki ödemeler başladığında, hangi illere yattığını gösteren güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.