1.798 TL hesaplara yatacak! Temmuz ayı evde bakım maaşı yattı mı? 2021 evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
Evde bakım maaşına yapılan zam sonrası gözler bu ayki ödemelere çevrildi. TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verisi ile birlikte emekli ve memurların maaşlarında artış oldu. Bu gelişmelerin yanı sıra sosyal yardım ödemelerinde de arış yaşandı. Buna göre, evde bakım maaşı 1.657,86 liradan 1.798 liraya ulaştı. Peki, 2021 Temmuz ayı evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte haberin detayları...
Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen evde bakım aylığına temmuz zammı geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde verilen evde bakım maaşına 2021'nin ilk altı aylık enflasyon verisine göre %8,45 oranında zam yapıldıu. Buna göre, 1.657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya yükseldi. Peki, 2021 Temmuz ayı evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte cevaplar...
EVDE BAKIM AYLIĞI YÜKSELDİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için "Evde Bakım Yardımı" hizmeti veriliyor. Bu kapsamda, 2021 yılı ikinci altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.797 TL'ye yükseldi.
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşı, her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor. Bu ayki ödemeler başladığında, hangi illere yattığını gösteren güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?
Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.
Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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- 1.798 TL hesaplara yatacak! Temmuz ayı evde bakım maaşı yattı mı? 2021 evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
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