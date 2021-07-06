Sanayi şehri Kocaeli'den 7,8 milyar dolarlık ihracat yapıldı
Sanayi kenti Kocaeli'nden senenin ilk yarısında 7,8 milyar dolar ihracat (dış satım) yapıldı. Yapılan ihracatın 5 milyar 131 milyon 594 bin dolarlık bölümünü otomotiv ile kimya sektörü karşıladı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) aktardığı verilere göre, Kocaeli'nin 2020'nin haziran ayında 867 milyon 695 bin dolar olan dış satımı, 2021 aynı ayında % 80 yükselerek 1 milyar 552 milyon 168 bin dolar oldu.
Şehrin, 2020'nin ilk yarısında 5 milyar 331 milyon 678 bin dolar olan kümülatif dış satımı da 2021'in aynı döneminde % 47 yükselerek 7 milyar 840 milyon 382 bin dolara yükseldi.
İhracatta İstanbul'un hemen ardında ikinci sırada yer alan Kocaeli, bu süreçte ülke ihracatının da % 8'ini tek başına omuzladı.
İHRACATIN BÜYÜK BİR KISMI OTOMOTİV İLE KİMYA SEKTÖRÜNDE
Şehrin ilk altı aylık dönemde gerçekleştirdiği ihracatının % 65'ine karşılık gelen 5 milyar 131 milyon 594 bin dolarlık bölümünü, otomotiv ile kimya sektöründe çalışma yapan firmalar gerçekleştirdi.
Kocaeli'de yerleşik otomobil sektörünün geçen yılın ilk altı aylık döneminde 2 milyar 236 milyon 343 bin dolar olarak gerçekleşen ihracatı, 2021'in aynı döneminde % 37 artışla 3 milyar 67 milyon 76 bin dolara yükseldi.
İhracat performansı 2020'nin ilk altı aylık dönemine kıyasla % 49 yükselen kimya endüstrisi ise 2 milyar 64 milyon 518 bin dolarlık ihracatla ikinci sıraya yerleşti. Sektör 2020'nin aynı döneminde bir milyar 384 milyon 450 bin dolar ihracat yapmıştı.
Çelik sektörü 792 milyon 713 bin dolar ile üçüncü sırada yer alırken, bu sektörü 570 milyon 839 bin dolar ile demir ile demir dışı metaller, 349 milyon 599 bin dolar ile elektrik-elektronik sektörü takip etti.
176 ÜLKE VE BÖLGEYE İHRACAT YAPILDI
İzmit Körfezi'nin çevresinde kurulu 35 liman tesisi ile Türkiye'nin adeta dünya ticaretine açılan kapısı olan Kocaeli'den senenin ilk altı aylık döneminde 176 ülke ile özerk bölgeye sevkiyat gerçekleştirildi.
Bu süreçte Kocaeli'den en çok dış satım yapılan ülke ise Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye yapılan dış satım 2020'nin aynı dönemine kıyasla % 127 artışla 907 milyon 306 bin dolar olarak kaydedildi. Geçen yılın ilk altı aylık döneminde Kocaeli'den Birleşik Krallık'a 398 milyon 874 bin dolarlık dış satım gerçekleştirilmişti.
Almanya 551 milyon 195 bin dolar ile ikinci sırada karşımıza çıkarken, bu ülkeyi 483 milyon 271 bin dolarlık ihracat ile İtalya, 448 milyon 114 bin dolarlık ihracatla Hollanda, 421 milyon 636 bin dolarla Fransa izledi.
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