Sanayi şehri Kocaeli'den 7,8 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) aktardığı verilere göre, Kocaeli'nin 2020'nin haziran ayında 867 milyon 695 bin dolar olan dış satımı, 2021 aynı ayında % 80 yükselerek 1 milyar 552 milyon 168 bin dolar oldu.

Şehrin, 2020'nin ilk yarısında 5 milyar 331 milyon 678 bin dolar olan kümülatif dış satımı da 2021'in aynı döneminde % 47 yükselerek 7 milyar 840 milyon 382 bin dolara yükseldi.

İhracatta İstanbul'un hemen ardında ikinci sırada yer alan Kocaeli, bu süreçte ülke ihracatının da % 8'ini tek başına omuzladı.