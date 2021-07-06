Emekli maaşı ne kadar oldu? Milyonlara yüzde 8.45 zam! İşte zamlı tablo maaşlar

Hakem kurulunun belirlediği yüzde 3'lük artış ve yüzde 5.45 enflasyon farkıyla birlikte memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 8.45'e ulaştı. TAKVİM, ortaya çıkan zam oranına göre emeklilerin yeni maaşlarını hesapladı. Ek ödeme dahil en düşük aylık; Bağ-Kur esnaf emeklilerinde 2 bin 167 liradan 2 bin 350 liraya, tarım emeklilerinde bin 722 liradan bin 867 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 419 liradan 2 bin 624 liraya, memur emeklilerinde ise 3 bin 20 liradan 3 bin 276 liraya çıktı.