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Emekli maaşı ne kadar oldu? Milyonlara yüzde 8.45 zam! İşte zamlı tablo maaşlar

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.07.2021
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Emekli maaşı ne kadar oldu? Milyonlara yüzde 8.45 zam! İşte zamlı tablo maaşlar

Milyonlarca emeklinin beklediği zamlı maaşlar belli oldu. Esnaf emeklisine en az 2350 TL, SSK emeklisine 2624 TL, memur emeklisine 3276 TL...  SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı yüzde 8.45 artarken, memur emeklilerine de yüzde 3 zamma ilaveten yüzde 5.45 fark çıktı. İşte tüm detaylarıyla emeklinin cebine girecek olan zamlı maaşlar...

Milyonların merakla beklediği haber geldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran ayı enflasyonunu yüzde 1.94 olarak açıklamasıyla emeklilerin Temmuz ayı zam oranı ortaya çıktı.

Buna göre; bu yılın ilk yarısındaki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz artışı yüzde 8.45 olarak gerçekleşti. Memur emeklilerine de hakem kurulu tarafından belirlenmiş bu yılın ilk yarısına ilişkin yüzde 3'lük zam oranı aşıldığı için enflasyon farkı oluştu.

Hakem kurulunun belirlediği yüzde 3'lük artış ve yüzde 5.45 enflasyon farkıyla birlikte memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 8.45'e ulaştı. TAKVİM, ortaya çıkan zam oranına göre emeklilerin yeni maaşlarını hesapladı. Ek ödeme dahil en düşük aylık; Bağ-Kur esnaf emeklilerinde 2 bin 167 liradan 2 bin 350 liraya, tarım emeklilerinde bin 722 liradan bin 867 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 419 liradan 2 bin 624 liraya, memur emeklilerinde ise 3 bin 20 liradan 3 bin 276 liraya çıktı.

BU AY HESAPTA
SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı aylıklarını bu ayın 17'si ile 28'i arasında cebine koyacak. Memur emeklilerinin ise bu ayki ödemeleri artış yansıtılmadan yatırıldı. Hesaplanan zam farkı ay içerisinde yatırılacak.

TABAN AYLIKLAR
Emekli Sandığı 3.020,66 3.275,90
SSK (2000 öncesi) 2.419,77 2.624,24
SSK (2000 sonrası) 1.500 1.626,75
Bağ-Kur esnaf 2.167 2.350,11
Bağ-Kur tarım 1.722 1.867,51

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL)
GÖREV
Müsteşar (1/1) 10.886(Ocak) 11.806 (Temmuz)
Genel müdür (1/1) 9.622(Ocak) 10.435(Temmuz)
Şube müdürü (Lisans - 1/4) 3.692(Ocak) 4.004(Temmuz)
Memur (Lisans - 1/4) 3.612(Ocak) 3.918(Temmuz)
Öğretmen (1/4) 3.715(Ocak) 4.029(Temmuz)
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 6.307(Ocak) 6.840(Temmuz)
Polis memuru (8/1) 3.842(Ocak) 4.167(Temmuz)
Hemşire (Lisans-1/4) 3.611(Ocak) 3.916(Temmuz)
Mühendis (1/4) 4.531(Ocak) 4.913(Temmuz)
Teknisyen (Lise -1/4) 3.153(Ocak) 3.419(Temmuz)
Profesör (1/4) 8.618(Ocak) 9.346(Temmuz)
İmam-hatip 3.715(Ocak) 4.029(Temmuz)
Avukat (1/4) 3.715(Ocak) 4.029(Temmuz)

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