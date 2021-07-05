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Temmuz 2021 zamlı hemşire maaşları ne kadar oldu? En düşük ve en yüksek hemşire maaşı kaç TL? Güncel maaşlar...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.07.2021
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Temmuz 2021 zamlı hemşire maaşları ne kadar oldu? En düşük ve en yüksek hemşire maaşı kaç TL? Güncel maaşlar...

Temmuz 2021 zamlı hemşire maaşları ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu. Rakamların açıklanmasının ardından güncel maaş tabloları açıklandı. Binlerce hemşira zamlı güncel maaşlarını öğrenmek için sorgulamalarını hızlandırdı. İşte, Temmuz 2021 zamlı hemşire maaşları ne kadar oldu? En düşük ve en yüksek hemşire maaşı kaç TL? Güncel maaşlar...

Temmuz 2021 zamlı hemşire maaşları ne kadar oldu? En düşük ve en yüksek hemşire maaşı kaç TL? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Temmuz 2021 zamlı hemşire maaşı yoğun olarak araştırılan konulardan oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün enflasyon verilerini açıkladı. Milyonlarca memur, yeni zam oranlarını öğrenmek istiyor. İşte, Temmuz 2021 zamlı hemşire maaşları ne kadar oldu?

TEMMUZ 2021 ZAMLI HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,55 artış gerçekleşti.

Hemşire (lisans 5/1) 319 TL alarak 6.187 TL oldu.

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR?

2020 Temmuz ayında Hemşire (Lisans - 1/4) maaşı 3.364 TL oldu. 2021 Ocak ayında ise 3.645 TL'ye yükseldi.

2020 Temmuz ayında Hemşire (Lisans - 5/1) maaşı 5.465 TL olurken 2021 Ocak ayında maaşlar 5.868 olarak belirlendi.

KİM, NE ALACAK?

EMEKLİYE EN AZ 1.854 TL:

En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 333, çiftçide bin 854, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605, memurda 3 bin 252 liraya yükselecek.

MEMURA EN AZ 4.299 TL:

Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4 bin 299 liraya çıkacak. Eş yardımı 405,73, 0-6 yaş çocuk yardımı 89,24, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 44,62 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 584,21 lira alacak.

DOKTORA 3.034 TL: Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 3 bin 34, uzman olmayanlarda 2 bin 320 liraya ulaşacak.

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