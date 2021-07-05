Temmuz 2021 zamlı hemşire maaşları ne kadar oldu? En düşük ve en yüksek hemşire maaşı kaç TL? Güncel maaşlar...

Temmuz 2021 zamlı hemşire maaşları ne kadar oldu? En düşük ve en yüksek hemşire maaşı kaç TL? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Temmuz 2021 zamlı hemşire maaşı yoğun olarak araştırılan konulardan oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün enflasyon verilerini açıkladı. Milyonlarca memur, yeni zam oranlarını öğrenmek istiyor. İşte, Temmuz 2021 zamlı hemşire maaşları ne kadar oldu?

TEMMUZ 2021 ZAMLI HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,55 artış gerçekleşti.

Hemşire (lisans 5/1) 319 TL alarak 6.187 TL oldu.