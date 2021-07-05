Mühendislerin yeni maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2021 memur zammı ile en düşük ve en yüksek teknisyen ve mühendis maaşı...
Mühendislerin yeni maaşı ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021 yılının Haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu. Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasına bağlı olarak Temmuz zamlı maaşlarının ne kadar zamlanacağını merak ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran enflasyon verilerine bağlı olarak enflasyon zammı ile birlikte mühendis yeni zamlı maaşının kaç TL’ye yükseleceği belli olacak. İşte, Mühendislerin yeni maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2021 memur zammı ile en düşük ve en yüksek teknisyen ve mühendis maaşı...
Mühendislerin yeni maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2021 memur zammı ile en düşük ve en yüksek teknisyen maaşları belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Haziran enflasyon verilerini açıkladığında Temmuz ayı maaşları enflasyon oranında artacak. İşte, Mühendislerin yeni maaşı ne kadar oldu?
TEMMUZ AYI MÜHENDİS MAAŞI NE KADAR?
8.001 TL mevcut maaşa 436,0545 TL zam yapıldı. Güncel maaş miktarı: 8.437,0545 TL
2021 TEMMUZ AYI TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %17,53, aylık %1,94 arttı
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,55 artış gerçekleşti.
Yıllık TÜFE'ye göre 6 ana grup daha düşük, 6 ana grup daha yüksek değişim gösterdi
Yıllık en düşük artış %2,01 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,13 ile haberleşme, %7,05 ile giyim ve ayakkabı ve %10,86 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %26,29 ile ulaştırma, %25,69 ile ev eşyası ve %19,99 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.
Aylık TÜFE'ye göre 5 ana grup daha düşük, 7 ana grup daha yüksek değişim gösterdi
Aylık düşüş gösteren tek grup %0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Haziran ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,35 ile haberleşme, %0,80 ile sağlık ve %0,88 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Haziran ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %4,50 ile ev eşyası, %4,46 ile eğlence ve kültür ve %3,82 ile lokanta ve oteller oldu.
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- Mühendislerin yeni maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2021 memur zammı ile en düşük ve en yüksek teknisyen ve mühendis maaşı...
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