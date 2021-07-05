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Karadeniz'e tatilci akını! Doğa tatiline ilgi duyanlar akın etti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.07.2021
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Karadeniz'e tatilci akını! Doğa tatiline ilgi duyanlar akın etti

Doğa tatiline ilgi duyanların adresi Karadeniz oldu. Ayder Yaylası ve Uzungöl'e tatilci akını yaşandı. Rize'nin ünlü Ayder Yaylası'nda tatilciler, otel, pansiyon ve bungolav evleri doldurdu. Yaylaya gelen turistler, horon ve türkülerle karşılanıyor, yöresel lezzetlerin tadına bakıyor, doğa yürüyüşü yapıyor.

Karadeniz Bölgesi normalleşme sürecinde doğa tatiline ilgi duyanların adresi oldu.

Ayder Yaylası ve Uzungöl'e tatilci akını yaşandı. Rize'nin ünlü Ayder Yaylası'nda tatilciler, otel, pansiyon ve bungolav evleri doldurdu.

Yaylaya gelen turistler, horon ve türkülerle karşılanıyor, yöresel lezzetlerin tadına bakıyor, doğa yürüyüşü yapıyor.

'FİYATLAR HESAPLI'
Trabzon'un gözde turizm merkezlerinden Uzungöl de doğanın tadını çıkarmak isteyenlerin gözde adreslerinden oldu.

Yüzde 80'e varan doluluğun ayın 7'sinden sonra yüzde 100'e ulaşacağı belirtilirken, ziyaretçiler fiyatların da hesaplı olduğunu söyledi.

Batman'dan gelen Sıddık Eren, "2 yetişkin ve 2 çocuk apartta 250 liraya kaldık" derken; Kayseri'den gelen Kübra Ciritçi de "Tura bin 95 lira ödedim ama 5 bin liralık tatil yaptık diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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