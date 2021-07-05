Karadeniz'e tatilci akını! Doğa tatiline ilgi duyanlar akın etti

Batman'dan gelen Sıddık Eren, "2 yetişkin ve 2 çocuk apartta 250 liraya kaldık" derken; Kayseri'den gelen Kübra Ciritçi de "Tura bin 95 lira ödedim ama 5 bin liralık tatil yaptık diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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