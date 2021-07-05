Karadeniz'e tatilci akını! Doğa tatiline ilgi duyanlar akın etti
Doğa tatiline ilgi duyanların adresi Karadeniz oldu. Ayder Yaylası ve Uzungöl'e tatilci akını yaşandı. Rize'nin ünlü Ayder Yaylası'nda tatilciler, otel, pansiyon ve bungolav evleri doldurdu. Yaylaya gelen turistler, horon ve türkülerle karşılanıyor, yöresel lezzetlerin tadına bakıyor, doğa yürüyüşü yapıyor.
Karadeniz Bölgesi normalleşme sürecinde doğa tatiline ilgi duyanların adresi oldu.
Ayder Yaylası ve Uzungöl'e tatilci akını yaşandı. Rize'nin ünlü Ayder Yaylası'nda tatilciler, otel, pansiyon ve bungolav evleri doldurdu.
Yaylaya gelen turistler, horon ve türkülerle karşılanıyor, yöresel lezzetlerin tadına bakıyor, doğa yürüyüşü yapıyor.
Yüzde 80'e varan doluluğun ayın 7'sinden sonra yüzde 100'e ulaşacağı belirtilirken, ziyaretçiler fiyatların da hesaplı olduğunu söyledi.
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