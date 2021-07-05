Memur zammı son dakika! 2021 en düşük memur maaşı ne kadar? Enflasyon farkı ne zaman yatacak?

Memur maaş zammı ne kadar oldu? Memur enflasyon farkı zam oranı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerinin yeni maaşları belli oldu. Yeni maaşlarına kavuşacak olan memurlar, zamlı ödemelerin hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 en düşük memur maaşı ne kadar? Enflasyon farkı ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR?

Devlet memurları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla maaşlarını yüzde 5.45 oranında zam aldı. Böylece 6 aylık dönemde, yılın ilk yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 3'lük zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 5,45'lik enflasyon farkı ödenmesi durumu ortaya çıktı.

MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz'da alacak.

İşte zamlı memur maaşları: