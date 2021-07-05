Memur zammı son dakika! 2021 en düşük memur maaşı ne kadar? Enflasyon farkı ne zaman yatacak?
Memur maaş zammı ne kadar oldu? Enflasyon farkı ne zaman yatacak? Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerinin heyecanla eklediği enflasyon oranı bugün açıklandı. Yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memurların maaşlarına yapılacak zam oranı belli old. Bu gelişmelerin ardından polis, hemşire, avukat ve birçok meslek gurbunda çalışan memurlar yeni maaşlarını araştırıyor. Peki, 2021 en düşük memur maaşı ne kadar? Enflasyon farkı ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...
Memur maaş zammı ne kadar oldu? Memur enflasyon farkı zam oranı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerinin yeni maaşları belli oldu. Yeni maaşlarına kavuşacak olan memurlar, zamlı ödemelerin hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 en düşük memur maaşı ne kadar? Enflasyon farkı ne zaman yatacak? İşte cevaplar...
MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR?
Devlet memurları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla maaşlarını yüzde 5.45 oranında zam aldı. Böylece 6 aylık dönemde, yılın ilk yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 3'lük zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 5,45'lik enflasyon farkı ödenmesi durumu ortaya çıktı.
MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz'da alacak.
İşte zamlı memur maaşları:
VALİ MAAŞI NE KADAR?
Mevcut maaş: 14.835
Zam tutarı: 808,5075
Toplam zamlı maaş: 15.643
GENEL MÜDÜR (1/4) MAAŞI NE KADAR?
Mevcut maaş: 14,914
Zam tutarı: 812,813
Toplam zamlı maaş: 15,726
ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS - 1/4) NE KADAR?
Mevcut maaş:7.839
Zam tutarı: 427,2255
Toplam zamlı maaş: 8.266
MEMUR (LİSANS - 9/1) MAAŞI NE KADAR?
Mevcut maaş: 4.841
Zam tutarı: 263,8345
Toplam zamlı maaş: 5.104
ÖĞRETMEN (1/4) MAAŞI NE KADAR?
Mevcut maaş: 6.049
Zam tutarı: 329,6705
Toplam zamlı maaş: 6.378
KAYMAKAM 1. SINIF (1/4) MAAŞI NE KADAR?
Mevcut maaş: 13.648
Zam tutarı: 743,816
Toplam zamlı maaş: 14.391
BAŞKOMİSER (3/1) MAAŞI NE KADAR?
Mevcut maaş: 7.833
Zam tutarı: 426,8985
Toplam zamlı maaş: 8.259
POLİS MEMURU (8/1) MAAŞI NE KADAR?
Mevcut maaş: 6.859
Zam tutarı: 373,8155
Toplam zamlı maaş: 7.232
UZMAN DOKTOR (1/4) MAAŞI NE KADAR?
Mevcut maaş: 9.314
Zam tutarı: 507,613
Toplam zamlı maaş: 9.821
HEMŞİRE (LİSANS -5/1) MAAŞI NE KADAR?
Mevcut maaş: 5.868
Zam tutarı: 319,806
Toplam zamlı maaş: 6.187
MÜHENDİS (1/4) MAAŞI NE KADAR?
Mevcut maaş: 8.001
Zam tutarı: 436,0545
Toplam zamlı maaş: 8.437
TEKNİSYEN (LİSE - 11/1) MAAŞI NE KADAR?
Mevcut maaş: 5.038
Zam tutarı: 274,571
Toplam zamlı maaş: 5.312,571
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (7/1) MAAŞI NE KADAR?
Mevcut maaş: 7.596
Zam tutarı: 413,982
Toplam zamlı maaş: 8.009
VAİZ (1/4) MAAŞI NE KADAR?
Mevcut maaş: 6.285
Zam tutarı: 342,5325
Toplam zamlı maaş: 6.627
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