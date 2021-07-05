Kaymakam maaşı ne kadar oldu 2021? Enflasyon zammı ile kaymakam maaşı kaç para olacak? İşte maaş tablosu...

Kaymakam maaşı ne kadar oldu 2021? Enflasyon zammı ile kaymakam maaşı kaç para olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. 5 aylık dönem itibariyle SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı şimdiden en az yüzde 6,39 olacak. Son verinin gelmesinin ardından Temmuz maaşları güncellenecek. İşte, Kaymakam maaşı ne kadar oldu 2021?

KAYMAKAM MAAŞI NE KADAR OLDU 2021?

Kaymakam maaşları 13.648 TL üzerine 743 TL zam alarak 14.391 TL oldu.