Kaymakam maaşı ne kadar oldu 2021? Enflasyon zammı ile kaymakam maaşı kaç para olacak? İşte maaş tablosu...
Kaymakam maaşı ne kadar oldu 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından yeni maaş tablosu açıklanacak. 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasına sayılı saatler kaldı. Buna bağlı olarak birçok mesleğin maaş tablosu güncellenecek. İşte, Kaymakam maaşı ne kadar oldu 2021? Enflasyon zammı ile kaymakam maaşı kaç para olacak? İşte maaş tablosu...
Kaymakam maaşı ne kadar oldu 2021? Enflasyon zammı ile kaymakam maaşı kaç para olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. 5 aylık dönem itibariyle SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı şimdiden en az yüzde 6,39 olacak. Son verinin gelmesinin ardından Temmuz maaşları güncellenecek. İşte, Kaymakam maaşı ne kadar oldu 2021?
KAYMAKAM MAAŞI NE KADAR OLDU 2021?
Kaymakam maaşları 13.648 TL üzerine 743 TL zam alarak 14.391 TL oldu.
2021 MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?
UNVAN VE DERECE 2020 Temmuz 2021 Ocak
Vali 13.818 14835
Genel müdür (1/4) 13.891 14.914
Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.301 7.839
Memur (Lisans - 9/1) 4.509 4.841
Öğretmen (1/4) 5.634 6.049
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 12.712 13.648
Başkomiser (3/1) 7.296 7.833
Polis memuru (8/1) 6.388 6.859
Uzman doktor (1/4) 8.675 9.314
Hemşire (Lisans - 5/1) 5.465 5.868
Mühendis (1/4) 7.452 8.001
Teknisyen (Lise - 11/1) 4.692 5.038
Araştırma görevlisi (7/1) 7.075 7.596
Vaiz (1/4) 5.854 6.285
Avukat (1/4) 7.115 7.639
En düşük memur maaşı 4.230 4.542
MAAŞ ZAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Memur ve emeklilerin beklediği zam oranlarının Temmuz ayının ilk haftasında açıklanması planlanıyor. TÜİK Haziran ayı enflasyon verileri açıklanması bekleniyor. Her ayın 5'inde açıklanan enflasyon oranlarına göre Temmuz ayı memur maaşları zam miktarı belirlenecek. Memurlar ile birlikte emekli vatandaşların da maaşları yükselecek.
SSK ve Bağ-Kur sistemi üzerinden emekli olan vatandaşlar yüzde 7.67 oranında zam alma hakkı kazanacak. Buna göre en yüksek emekli maaşı 7 bin 438 liraya yükselecek.
SGK tarafından verilen en düşük emekli maaşı bin 500 lira olarak açıklanmıştı. Temmuz ayı zammı ile birlikte bu rakam bin 615 liraya kadar artış gösterecek.
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