Uzman doktor yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2021? Enflasyon zammı ile uzman doktor maaşı kaç para olacak? En düşük ve en yüksek...
Uzman doktor yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yeni maaşlar belli olacak. Bilindiği üzere 6 aylık enflasyon rakamlarına göre meslek gruplarının maaşlarına zam uygulanıyor. Hal böyle olunca gözler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. İşte, Uzman doktor yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2021? Enflasyon zammı ile uzman doktor maaşı kaç para olacak? En düşük ve en yüksek...
Enflasyon zammı ile uzman doktor maaşı kaç para olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından Temmuz maaşları belli olacak. Gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanacak rakamlara çevrildi. Açıklamanın gelmesinin ardından Temmuz maaşları şekillenmiş olacak. İşte, Uzman doktor yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2021? Enflasyon zammı ile uzman doktor maaşı kaç para olacak?
HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI MI?
9.314 TL mevcut maaşa 507,613 TL zam yapıldı. Güncel maaş miktarı: 9.821,613 TL
İşçi, memur ve emeklileri yakından ilgilendiren oranlar, ücret, maaş ve aylıklara yapılacak zamda belirleyici olacak.
Enflasyon oranının doğrudan etkileyeceği kesimlerin başında işçi, memur ve emekliler gelecek.
UZMAN DOKTOR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Uzman doktor maaş zammı henüz belli olmadı. Enflasyon rakamları açıklandığı anda haberimize eklenecektir.
GÖZLER ENFLASYON RAKAMLARINDA...
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti.
Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayısta bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,39 arttığı dikkate alındığında, memur maaşlarına enflasyon farkı gündeme gelecek. Bu hesaplama, aynı sözleşme kapsamındaki memur emeklileri için de geçerli olacak.
Bir başka deyişle 5 aylık enflasyon göz önüne alındığında memur ve memur emeklileri şimdiden yüzde 3,39'luk ek zam almaya hak kazandı. Kesin rakam bugün belli olacak.
Yaklaşık 8,5 milyon işçi emeklisi ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak.
5 aylık dönem itibariyle SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı şimdiden en az yüzde 6,39 olacak.
Diğer yandan, söz konusu döneme ait enflasyon verisi, kamudaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nde de dikkate alınacak.
Pazarlık görüşmelerinde, taban ücret, skala farklılıklarının yanında 6 aylık enflasyon rakamı da kritik madde olacak.
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