Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Milyonlarca emekli ve memurun beklediği zam günü geldi çattı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2021 Haziran ayının enflasyon oranı bugün açıklanacak. Bu veriler ile birlikte emekli ve memurların yanı sıra sosyal yardım ödemelerinde de artış olacak. Peki, Haziran ayı enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE 2021 ilk 6 aylık enflasyon ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 Haziran ayı enflasyon oranı 5 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

Milyonlarca emekli ve memur bu rakama kilitlendi Peki oran kaç olacak. İşte o hesap...