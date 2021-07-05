Haziran ayı enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE 2021 ilk 6 aylık enflasyon ne zaman belli olacak?
Haziran ayı enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak? TÜİK tarafından haziran ayı enflasyon verisi bugün açıklanacak. 2021 yılının ilk altı aylık enflasyon verisi ile birlikte milyonlarca kişinin gelirinde artış olacak. Memur ve emeklilerin heyecanla beklediği enflasyon oranı hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Haziran ayı enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE 2021 ilk 6 aylık enflasyon ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...
Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Milyonlarca emekli ve memurun beklediği zam günü geldi çattı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2021 Haziran ayının enflasyon oranı bugün açıklanacak. Bu veriler ile birlikte emekli ve memurların yanı sıra sosyal yardım ödemelerinde de artış olacak. Peki, Haziran ayı enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE 2021 ilk 6 aylık enflasyon ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...
HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 Haziran ayı enflasyon oranı 5 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.
Milyonlarca emekli ve memur bu rakama kilitlendi Peki oran kaç olacak. İşte o hesap...
Haziran ayı verisi ile birlikte bu yılın ilk 6 ayının oranı da ortaya çıkmış olacak. Enflasyon rakamı hem emeklileri hem memurları hem de sosyal yardım alanları ilgilendiriyor. Çünkü yılın ikinci zammı bu enflasyon rakamlarına göre yapılıyor. 2021'nin ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük toplu sözleşme artışa eklenecek enflasyon farkını gösterecek. 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, memur ve memur emeklilerine fark olarak ödenecek. Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek.
FARK KESİNLEŞTİ
Geçtiğimiz ay başında açıklanan 5 aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 çıkmıştı. Buna göre Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa memur ve emekliler için yüzde 6.39 oranındaki zam kesinleşmiş oldu. Bu rakama göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacakları da kesinleşti. Şimdi gözler Haziran enflasyonuna çevrildi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini ise zam oranının yüzde 7.67 olabileceğini ortaya koydu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz'da yüzde 7.67 zam alırken memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 3+4.67 şeklinde uygulanacak.
Buradaki yüzde 3 toplu sözleşme zammı 4.67 ise enflasyon farkı olarak ödenecek. Gerçekleşen 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 459 liraya varan artış yaşanacak. Ek ödeme dahil en yüksek aylık 7 bin 184 liradan 7 bin 643 liraya çıkacak. Beklenti anketinde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek. Bu durumda en yüksek maaş ek ödeme dahil 7 bin 735 liraya çıkacak. Buna göre emeklilerin gelirinde 551 liraya varan artış görülecek.
PAZARTESİ NE OLACAK?
13 milyon emeklinin maaşı artacak
3,5 milyon memura yeni maaş gelecek
KIDEM tazminatı tavanı yükselecek
MİLYONLARCA emekli ikinci ikramiyesini alacak
YAŞLILIK aylığı artacak
EVDE bakım maaşı yenilenecek
ENGELLİ maaşı artırılacak
KİM, NE ALACAK?
EMEKLİYE EN AZ 1.854 TL: En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 333, çiftçide bin 854, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605, memurda 3 bin 252 liraya yükselecek.
MEMURA EN AZ 4.299 TL:
Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4 bin 299 liraya çıkacak. Eş yardımı 405,73, 0-6 yaş çocuk yardımı 89,24, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 44,62 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 584,21 lira alacak.
DOKTORA 3.034 TL: Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 3 bin 34, uzman olmayanlarda 2 bin 320 liraya ulaşacak.
YAŞLIYA 822 TL: 65 yaş aylığı 763,67 liradan 822,24 liraya çıkacak.
ENGELLİYE 656-984 TL: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 656,36, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 984,55 liraya yükselecek.
EVDE BAKIMA 1.785 TL: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, bin 785 liraya ulaşacak.
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