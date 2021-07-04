Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan flaş büyüme açıklaması

Türkiye'nin büyüme konusunda başarıyla yoluna devam edeceğini belirtti.

Önemli açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Öncü göstergeler Türkiye'de 2021'in ikinci çeyreğinde çok daha yüksek bir büyümenin gerçekleşeceğine işaret ediyor." dedi.

Detaylar gelecek...