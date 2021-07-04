Şehir içi ulaşıma nefes aldıran proje! 2.5 milyar TL'ye mal olacak

'BÖYLE BİR YOL LAZIMDI'

Kanuni Bulvarı yolunun gerekli olduğunu söyleyen Ecem Başköy de, "İlk defa burada yürüyorum. Gayet güzel oldu. Böyle bir yol lazımdı da. Bu yolu spor amaçlı yürüyüş yolu olarak da kullanabiliyoruz" dedi.